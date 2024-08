Caso filtración de Seprelad: MP tiene hasta marzo de 2025 para finalizar investigación

A pedido de los fiscales Guillermo Sanabria, Fabiola Molas y Osmar Segovia el tribunal de alzada concedió el plazo extraordinario para finalizar la investigación por supuesta filtración de datos de Seprelad, a los exministros Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y René Fernández, además de ex funcionarios del gobierno de Mario Abdo Benítez (2018 - 2023).

Los agentes argumentaron la solicitud de la prórroga en la complejidad de la investigación sobre los hechos que fueron imputados y a que se requiere contar con informes de instancias internacionales cuyo trámite implicaría la necesaria intervención del juzgado Penal de Garantías en la causa.

Lea más: Imputan a Mario Abdo y sus exfuncionarios por “revelación de secretos”

Unite al canal de ABC en WhatsApp

HC denuncia supuesta filtración de datos

La presente causa penal por presunta revelación de secretos de servicio inició con la denuncia presentada por el ex presidente de la República Horacio Cartes. Los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti imputaron al ex titular del Ejecutivo Mario Abdo Benítez y el diputado colorado disidente Mauricio Espínola, quienes no están procesados porque continúan con fueros.

Los exministros Arnaldo Giuzzio (Interior), René Fernández (Anticorrupción) y Carlos Arregui (Seprelad) sí están afrontando el proceso por supuesta revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.

Los demás encausados son Carmen Pereira, quien se desempeñó como directora general de Análisis Financiero y Estratégico (año 2019/2022) y posteriormente como secretaria adjunta de la Seprelad (año 2022); Guillermo Preda, director de Análisis Financiero “A” (año 2018) y luego designado director general interino de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico (año 2022); y Francisco Pereira, director de Análisis Financiero “B”, entre los años 2019 y 2022.

Lea más: Cámara confirma a jueza en caso filtración de datos de Seprelad

Estos tres ex funcionarios habrían redactado un informe de inteligencia “introduciendo información tergiversada y falsa, en colaboración con personas ajenas a la institución”, de acuerdo a la imputación de la fiscalía.