¿No estás pudiendo retirar tu cédula? Este es el motivo

Un corte de energía y un posterior pestañeo generaron un cortocircuito en las memorias de las placas del sistema AFIS, por lo que no están pudiendo enviar las huellas dactilares para imprimir las cédulas, según comentó el comisario León Almirón, asesor jurídico del Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional.

“Como 15 a 20 días atrás hubo un corte de energía eléctrica en esta zona, en este sector de Asunción, y luego el suministro de energía nuevamente registró un pestañeo -que le llaman ellos-, que es un corte en el que se restablece rápido la energía; eso ocasionó esto (problemas en Identificaciones)”, indicó.

Dijo que el pestañeo provocó el cortocircuito de los sistemas de memoria de las placas del sistema AFIS, el cual es el que almacena las huellas dactilares de los procesos de los documentos de cédula de identidad y pasaporte.

“Si ese sistema no funciona, no pasa para habilitar a la fábrica los documentos, entonces quedan varados ahí. Desde ese entonces que la empresa que provee este servicio y de los insumos, que es Asucom, están trabajando con sus técnicos, sus equipos informáticos, han cambiado las memorias, están haciendo actualizaciones, monitoreo y no está al 100% o sea, 60% al 50% nomás funcionando”, señaló.

Problema de expedición de cédulas escapa de la voluntad humana

El comisario contó que como el sistema trabaja de manera automática, entonces no se imprimen las cédulas y escapa totalmente del control tanto del Departamento de Identificaciones, como de los técnicos.

“El sistema trabaja automático, por lo tanto, escapa de la voluntad humana, o sea, que si hay trámites de hace dos o tres días, o cinco días o anterior al siniestro, él solito es el que habilita automáticamente si es que permite o puede hacer un trámite que ayer nomás vino, el sistema AFIS hace pasar y entonces va para la fábrica y se imprime”, precisó.

Agregó que el sistema está funcionando entre el 50 al 60%, no al 100%, por lo que las cédulas se expiden al azar y que tendría que haber un sistema de Backup; sin embargo, como todos estos servicios son tercerizados, no es el Departamento Identificaciones el que los controla y dependen de los contratantes y toda la burocracia.

“Son ya tres semanas prácticamente y como le digo, escapa de la voluntad humana. Todo está ahora informatizado, todo queremos modernizar, pero hay una cuestión muy cierta también que hay que solucionar para que haya un plan de contingencia”, concluyó.