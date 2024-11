¿Qué pasó en la región que comenzó a optar por candidatos disruptivos?

-El tema de los candidatos disruptivos capaz hay que buscarlos a lo largo de la historia. Ahora están llamando mucho más la atención capaz desde un posicionamiento muy fuerte en redes sociales. Es decir, lo que estamos viendo es una necesidad que tiene la sociedad y que muchas veces hasta los partidos tradicionales o los candidatos tradicionales no les están resolviendo; entonces a partir de ahí empiezan a aparecer nuevas alternativas. Pero lo sorprendente es que estas nuevas alternativas la mayoría de las veces vienen con ideas y propuestas centralizadas en ideologías que funcionaban en el pasado y que funcionan en otras partes del mundo.

¿En qué se equivocan los partidos tradicionales?

-Tiene mucho que ver con las necesidades que tiene una sociedad en una elección. A partir de ahí siempre se vota entre cambio o continuidad, y los partidos tradicionales estaban siempre insistiendo con la cotidianidad, con pequeños cambios.

Emerge una sociedad urgente de cambios abruptos, con nuevas tecnologías, economía más abierta. Y es ahí donde aparece este tipo alternativas electorales.

¿Qué tan sostenibles son en el tiempo estos fenómenos políticos?

-Ahí ya le metemos la ideología dentro del análisis. Hay que entender que la ideología que estamos procesando en la Argentina desde el liberalismo es algo que no se viene aplicando en nuestro país hace mucho tiempo y que por eso es que nuestro país tiene los índices de inflación conocidos, que por suerte están cayendo abruptamente. Se fueron aplicando las propuestas liberales, del libre comercio, de Estado chico.

Hubo una oleada en algún momento de este nuevo milenio de un socialismo (N. de la R. Socialismo del Siglo XXI) que querían venderlo como socialismo nuevo, pero que sabemos lo que terminó pasando con los socialismos: fracasaron. Por eso creo que la salida para cualquier país para desarrollarse es la del liberalismo.

¿Qué situaciones propician la aparición de “fenómeno Milei” en un país?

-Una crisis económica y social muy fuerte, alternativas políticas que persisten con lo mismo, que no tienen ideas. Porque no creo que sea simplemente un candidato disruptivo, puede ser un candidato que no venga de los partidos tradicionales pero que siempre y en todo lugar va a necesitar de ideas sin éstas es imposible ganar. En nuestro caso, nuestro diferencial, está basado en un concepto que para nosotros vale mucho y que es nuestro faro: las ideas de la libertad. Hoy la sociedad está muy informada, tiene mucho conocimiento para saber cuál es la mejor alternativa. Por esto no podemos solo sintetizar simplemente con el concepto disruptivo.

¿El movimiento libertario que avanza hoy en la región es una derecha reaccionaria?

-Es una reacción positiva hacia la necesidad de la sociedad de tomar las riendas de situaciones que se estaban yendo de las manos. Habrá que analizar caso por caso porque los países tienen necesidades distintas. En Argentina teníamos necesidades sumamente básicas en términos económicos. Urgía tomar la situación por las riendas, resolver la cuestión de la inflación que era un tema que nos venía destruyendo las expectativas de nuestra calidad de vida. Buscar soluciones que no se venían aplicando.

El regreso de Donald Trump ¿qué significa para Sudamérica?

-Desde nuestro de nuestro espacio político por supuesto estamos mucho más cerca del Partido Republicano y Donald Trump es el representante de este partido, entonces por supuesto que lo festejamos y entendemos que es lo mejor para la Argentina y la región.

El presidente Javier Milei fue uno de los primeros mandatarios en reunirse con Trump. ¿Qué mensaje deja de eso para Argentina?

-Tiene lógica porque la Argentina empezó a ser un faro en la defensa de las ideas de la libertad. Están viendo en el Gobierno del presidente Milei una forma distinta de hacer política. Puede ayudar a construir lazos institucionales y fomentar los negocios entre privado y hacer crecer las economías a nivel regional. Con la designación como futuro secretario de Estado de Marco Rubio -tanto en Paraguay como en Argentina- también muestra que van a tener más en la agenda a nuestros países. Para poder buscar los acuerdos necesarios debe haber más libertad.

Los índices de pobreza y desempleo empeoraron ¿Qué riesgos afronta la administración Milei al terminar lo que se conoce como el “año de gracia”?

- El “año de gracia” que se plantea siempre, se llevó de manera exitosa porque se sigue teniendo el mismo apoyo que el día que se ganó la elección en términos de análisis de encuestas de opinión. Eso se debe a que se lograron muy buenos resultados tanto en la gestión económica como en la gestión de regulatoria. Que la Argentina tenga superávit es un hecho inédito y la forma en que se logró es un hecho que va a marcar no solo a la Argentina sino al resto de las cuentas fiscales del resto de los países que todavía no lo han podido lograr.

Lo otro, no sé si hay un riesgo inminente. Pero por supuesto que lo que hay que hacer es perdurar, insistir con este rumbo que es el correcto.

Los números de la pobreza de Argentina son altos. Habla de unos logros a nivel macro, ¿pero qué pasa con las cuestiones sociales?

-Por supuesto que los índices de pobreza son muy preocupantes en Argentina y y es por eso que se formó un espacio como la Libertad Avanza y se ganó una elección. Pero también, gracias a los buenos resultados de las cuentas macro ya se ve un descenso en los últimos meses de la pobreza. Sufrimos al recibir las estadísticas de las tristes realidades que viven muchos argentinos por las consecuencias del gobierno anterior. Pero de este próximo segundo año se puede adelantar que va a ser de consolidación. El año que viene seguramente tendremos un crecimiento económico que hace mucho tiempo no teníamos en Argentina, lo que nos entusiasma para seguir.

¿Milei podría ir por un periodo?

-Aunque puede ser prematuro, de este tipo de decisiones lo que tenemos que ver son los resultados de gestión que están siendo por arriba de lo esperado y de los mejores de la historia.

