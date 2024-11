Comerciantes se muestran preocupados ante los constantes cortes de energía eléctrica

A raíz de los cortes de luz ocurridos en la tarde de hoy, varios comerciantes manifestaron su preocupación y miedo ante esta situación, apuntando que esta situación puede afectar a sus máquinas, productos e influir en que los clientes abandonen los lugares.

Eugenia Aquino, una de las propietarias del local Superpan Recoleta indicó: “Ayer, después del mediodía, tuvimos este corte y volvió recién a las seis de la tarde. Hoy, en un transcurso de tres horas como máximo, tuvimos seis cortes de quince a treinta minutos más o menos. Volvía, pasan los minutos y luego se volvía a ir la electricidad”.

Seguido agregó: “Mi reclamo no tiene nada personal. Pero nosotros, los emprendedores, tratamos de llevar adelante un negocio y en nuestro caso es gastronómico. Tenemos insumos y muchos alimentos para la venta. Hoy estuvimos sin luz al mediodía, que es mi hora pico de movimiento y no vino nadie”.

“Si se me funde algo, ¿quién me va a reponer? ¿Voy a ir a decirle y reclamarle a la ANDE? Que se me funda una heladera significa una pérdida muy grande para nosotros. Esta situación es desgarradora”, señaló.

Por su parte, Hernán Franco, encargado del Bodegón, ubicado en el microcentro, expresó: “Hoy se fue una vez la luz cerca del mediodía, por suerte tenemos un generador, pero su capacidad es limitada, no abastece todo el local”.

Franco explicó tener un generador pasó a ser una necesidad para proteger, sobre todo, los electrodomésticos y la zona donde se guardan las mercaderías.