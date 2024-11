Subasta de Costanera: aprueban fraccionamiento de 6 hectáreas y Nenecho avanza con su plan

El proyecto de subasta de 6 hectáreas de tierras municipales en la Costanera Norte, encarada por el imputado intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR- cartista), dio un paso más para su concreción, esta mañana, en la sesión de la Junta Municipal.

La mayoría cartista de la Junta Municipal otorgó al intendente la aprobación del loteamiento de las fracciones A1 y A3, de 2 y 4 hectáreas respectivamente, y avaló el acta de la sesión anterior, pese a la denuncia de algunos concejales de la oposición, que reclamaron que el pliego de bases y condiciones de la subasta fue aprobado unilateralmente por el presidente de la Junta, Luis Bello.

El tratamiento del loteamiento dio lugar a un acalorado debate entre quienes estaban a favor y en contra de la venta de estas tierras, cosa que no se pudo dar en la pasada sesión, donde el tema fue despachado en pocos minutos, incluso sin la presencia de todos los concejales.

Concejales de la oposición reclamaron un mejor estudio del loteamiento, atendiendo que el proyecto aprobado simplemente separó las fracciones del terreno original, otorgándoles una cuenta catastral independiente, pero no contempló la división interna de estas tierras.

Subasta de Costanera: reclaman que proyecto no fue tratado

Algunos opositores, encabezados por Pablo Callizo (PPQ) y Paulina Serrano (PPQ), pidieron que se deje constancia en el acta de la sesión anterior, de que el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de la subasta no fue tratado conforme a los reglamentos de la Junta Municipal.

Serrano señaló que, por error o de mala fe, cuando se puso a consideración el dictamen que aprueba el PBC, se hizo caso omiso a que ella se estaba oponiendo su aprobación, lo cual debía obligar al titular de la Junta, Luis Bello, a someter el tema a votación.

Callizo propuso revisar la grabación de la votación de la aprobación del PBC de la subasta, a fin de corroborar si la denuncia de Serrano era correcta, pero no se obtuvieron los votos suficientes para dar lugar a esta revisión.

El concejal señaló que el actuar de la Junta es un precedente grave. " Se están aprobando cosas que no fueron tratadas. Eso tiene que constar en el acta, de que no se votó y en todo caso se anula la resolución y se vuelve a votar”, dijo.

Fraccionamiento incompleto, dice Callizo

El concejal Pablo Callizo (PPQ) explicó que el loteamiento aprobado hoy por sus colegas, pese a su estudio en comisión no contempla un fraccionamiento real de las tierras a ser subastadas.

“Se fraccionó como un bloque, siendo que debería establecerse ya dónde están las calles, cuáles van a ser su anchos, como se va a conectar con la Costanera Norte, con Artigas y General Santos, y cómo van a conectar entre sí estos dos terrenos”, indicó Callizo.

Callizo propuso que el fraccionamiento sea devuelto a comisiones para un estudio más profundo, pero al ser minoría la oposición, tampoco tuvo los votos. “La Municipalidad pierde su capacidad para regular ese territorio, porque ya va a pasar a manos privadas el espacio total”, remarcó.

Dinero de venta de tierras, no podrá ser para salarios, pero sí para pagar deudas

Ante las críticas que suscitó en la ciudadanía la aprobación del polémico proyecto, el concejal Félix Ayala (PLRA), quien se manifestó a favor de la subasta, explicó que el PBC original tuvo algunas modificaciones, entre ellas lo que respecta a la posibilidad de que la Intendencia utilice los recursos para pago de salarios.

" Nosotros tuvimos una última reunión de comisión el lunes anterior a la sesión y ahí modificamos el pliego con la Intendencia y eso terminó en que eliminamos gastos operativos, porque queda en una zona gris, y va solamente a gasto de deuda por obras anteriores, por los bonos y gastos de inversión”, expresó.

Ayala reconoció, sin embargo, que esto no obsta a que el intendente recurra nuevamente al argumento de la “cuenta única”, como sucedió con los fondos provenientes de los bonos. “Nosotros tenemos una posición clara (en contra) con respecto a eso” .

Además, señaló que la Junta Municipal tendrá una participación, aunque solo como observador, en la comisión que se conformará para llevar adelante la subasta, y que, aun después de ser adjudicadas las tierras, deberá contarse con la aprobación de los concejales. “Sin esa homologación, no existe adjudicación”, indicó.

Controlarán el proceso

El concejal Pablo Callizo (PPQ) señaló que pese al hecho consumado de la autorización de la subasta, permanecerán en alerta ante los pasos que todavía quedan por delante. Uno de ellos está relacionado con el plan de inversión de los fondos provenientes de la venta. La Junta Municipal había encomendado al intendente que lo presente en un plazo no mayor a 60 días.

Asimismo, Callizo dijo que instarán a que la Intendencia establezca un plazo máximo de un año para que los adjudicados desarrollen su plan de inversión, para evitar la especulación inmobiliaria.

La Junta Municipal de Asunción había encomendado el pasado miércoles un plazo de 8 días para que la Intendencia entregue un cronograma del proceso de subasta. Según indicó Callizo, eso no se cumplió hasta hoy.

El concejal criticó también que el intendente no haya establecido, ya en el pliego de bases y condiciones y de manera específica, de qué manera sería distribuido el dinero producto de la subasta. “Ellos pueden destinar diez mil guaraníes a infraestructura y todo el resto a deuda”, resaltó.

Ayala criticó a sociedad civil que se opone a la subasta

El concejal Félix Ayala (PLRA) aprovechó el debate para criticar a las organizaciones ciudadanas que se oponen a la subasta. Señaló que es mentira que el proyecto no tuvo debate. “Que uno no le escuche al otro cuando está debatiendo sus ideas, eso sí es ausencia de tolerancia”, dijo.

Ayala criticó la supuesta falta de apertura de las organizaciones civiles a escuchar a opiniones contrarias a las suyas. “Los que están sentados como gurúes, en realidad no quieren que se les lleve la contra. Cuando vos pensás igual que ellos, ahí ellos aceptan el debate. Pero cuando pensás de manera diferente, no hay debate posible”, dijo.

“Cuando ellos están, las cosas se hacen bien. Cuando ellos no están, no se hace bien. La costanera de la ciudad de Asunción, con sus luces y sus sombras, hoy es una realidad pese a ellos, que ‘tragaron’, como funcionarios internacionales, grandes consultorías, pero no aportaron un solo ladrillo”, finalizó el concejal liberal.