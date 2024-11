Cinco minutos bastaron para que la Junta avale planes del imputado “Nenecho”

En tiempo récord, sin debates y con nula oposición, concejales de la Junta Municipal de Asunción aprobaron en 5 minutos, durante la sesión de esta mañana, la subasta de tierras de la Costanera Norte, a pedido del imputado intendente de la ciudad, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR – cartista).

Apenas un puñado de ediles dejó constancia de su oposición a la venta de estas tierras, cuya extensión habilitada para su comercialización es de seis hectáreas, a un valor de G. 28.000 millones cada una, como precio base.

Lea más: Junta da luz verde para que “Nenecho” subaste la Costanera

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La venta de tierras de la Costanera es un pedido de “Nenecho” Rodríguez, quien había presentado esta intención ante la Junta a mediados de octubre. El dinero recaudado sería para el pago de intereses, gastos operativos e inversiones, según el proyecto.

El intendente está imputado actualmente por lesión de confianza y asociación criminal en la famosa causa de compra de los “detergentes de oro” durante la pandemia del Covid y es además investigado por la Fiscalía por el desvío de G. 500.000 millones de bonos emitidos para obras que no se ejecutaron. Si bien dijo haber entregado documentos al Ministerio Público, hasta hoy la administración de Nenecho no mostró a la ciudadanía ni una factura que pruebe en qué se gastó ese dinero. Para la oposición, la administración municipal está en quiebra técnica.

Venta de la Costanera: concejales opositores cuestionaron aprobación en 5 minutos

Los ediles opositores lamentaron que la propuesta de venta de tierras se aprobara en menos de 5 minutos en la sesión de hoy. No se dio tiempo a debate y prácticamente no hubo oposición al proyecto, pese a que no cuenta con plan financiero ni de inversión.

Lea más: Nenecho “malgastará” G. 18 mil millones que eran para modernización de Estación de Buses, dice concejal

“Yo presenté mi oposición porque no estoy de acuerdo con esas ventas, sobre todo en este tiempo, en que nos estamos dando cuenta de que existe una crisis financiera, y que hasta hoy no ha podido responder dónde está ese dinero que tanto estamos buscando (G. 500.000 millones de los bonos), y lo está haciendo en forma evasiva”, apuntó la concejala colorada opositora Rosanna Rolón Vicioso.

La edil aseguró que, en este momento de crisis, los recursos producto de la venta de la Costanera Norte no se utilizarán en obras de infraestructura para la ciudadanía. “Se va a utilizar para pagar deudas, bueno, con suerte va a ir para pagar deudas”, remarcó.

El concejal Álvaro Grau (Partido Patria Querida), fue otro de los contados concejales en dejar constancia de su oposición a esta venta de tierras. “Lamentablemente la Junta Municipal le aprobó esto y es una irresponsabilidad tremenda, porque quien se niega a rendir cuentas del dinero público, como lo hizo “Nenecho” en el caso de los bonos, cómo te garantiza que use bien lo que salga de la venta”, arremetió.

“Nenecho” tendrá un presupuesto “fantasioso” para el 2025, dice concejal

El concejal Grau criticó igualmente el proyecto de presupuesto 2025 de “Nenecho” Rodríguez, que también fue aprobado por la Junta Municipal esta mañana.

Lea más: Subasta de tierras de Costanera: Nenecho presenta pliego para vender 6 hectáreas

El presupuesto aprobado para el 2025 tiene estipulado aumentos salariales que alcanzan en total de G. 23.759.422.942. Se trata de un aumento de G. 155.000 en el salario de funcionarios permanentes y de contratados registrados en IPS, y un aumento de G. 5.961 para cada personal jornalero.

“Es un presupuesto totalmente fantasioso, inflado, donde el asunceno básicamente paga sueldos, deudas e intereses y combustibles, pero no se destina para obras, que tanto necesita la ciudad”, indicó el concejal de Patria Querida.

En total, el presupuesto de la Municipalidad de Asunción para el año que viene alcanza G. 2,2 billones (G. 2.277.600.000.000). Grau explicó que, si bien hay montos que supuestamente irán destinados para obras, nunca se ejecutan en un 100%. “Se presupuesta, por ejemplo G. 360.000 millones para obras de desagüe, que apenas avanzan en un 7% del total que se presupuestó”, lamentó.

Funcionarios protestaron frente a la Junta en reclamo de aumento salarial

Funcionarios adheridos a sindicatos de la Municipalidad de Asunción se manifestaron esta mañana frente a la sede de la Junta, exigiendo los aumentos salariales que se aprobaron esta mañana, también en tiempo récord.

Lea más: Tour del terror en la Estación de Buses: cielo raso destruido, cables colgando y extintores vencidos

La sesión se inició puntualmente a las 9:00 y culminó antes de las 9:30. Para concejales opositores, fue llamativo que no se aguarde la media hora de tolerancia que suelen tener en cuenta para las sesiones, justo cuando debieron tratarse importantes puntos en el orden del día.