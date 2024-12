Del K-Pop, el futuro con Mercosur y la mirada de Corea sobre Paraguay, según el embajador Yoon

¿Qué importancia geopolítica tiene Paraguay para Corea?

-Hoy en día, Paraguay es un socio estratégico en América del Sur, país con gran valor de ser representativo del “global south”, gracias a su entorno favorable para los negocios y su notable tasa de crecimiento, que lo destaca en la región. Además, su ubicación geográfica en el corazón de Sudamérica, junto con su participación activa en foros multilaterales, lo convierte en un aliado clave para Corea, especialmente en la búsqueda de la promoción de la paz y la estabilidad regional.

Históricamente, Paraguay ha tenido un papel significativo en la relación con Corea desde el momento en que se establecieron las relaciones diplomáticas en el 1962. En 1965 durante la primera ola de inmigración coreana, alrededor de 250,000 coreanos pasaron por Paraguay en su camino hacia América del Sur. Hoy en día, hay unos 5,000 coreanos residiendo en Paraguay, contribuyendo en diversos sectores y fortaleciendo los lazos culturales y económicos entre ambas naciones.

Lea más: “La salida para cualquier país para desarrollarse es la del liberalismo”

Asimismo, vemos a Paraguay como una puerta de acceso al MERCOSUR y a otros mercados en la región. Nuestras economías son complementarias, lo que abre oportunidades para establecer vínculos comerciales fructíferos. Además, compartimos valores fundamentales como la democracia, el estado de derecho y la libertad de expresión, cimentando aún más nuestra relación. Es importante recordar que Paraguay apoyó a Corea durante la Guerra de Corea(1950-1953), un gesto que siempre será recordado y apreciado por el pueblo coreano.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lleva más de un año en Paraguay, ¿es como se lo imaginaba?

- ¡Ha sido mejor de lo que imaginaba! Paraguay es un lugar lleno de paz y optimismo, con gente increíblemente cálida y acogedora sin importar de dónde vengas. Para mí, Paraguay es muchas cosas; es compartir un asadacho con amigos y disfrutar de unas rondas de tereré; es la perseverancia y el trabajo duro para superar adversidades; es la belleza de los lapachos; es el dulce idioma guaraní que empieza con un “¿mba’éichapa?”; es su gastronomía, como la sopa paraguaya, el vorí vorí y la chipa; es la pasión por el fútbol que se siente en cada rincón; es sus pueblos originarios; es la tierra roja y el olor a plantas y a humedad que crean una atmósfera única; es su bono demográfico, y sobre todo, es su historia llena de resiliencia.

Siento mucho orgullo de Paraguay porque es un país campeón en energía renovable (el 100% de energía es renovable). Recientemente, la Embajada se vio obligada a talar dos árboles centenarios, que contaban con más de 100 años, debido a que cayeron durante una tormenta. Fue una experiencia muy dolorosa. En contrapartida, tuvimos la satisfacción de haber plantado 20 nuevos árboles como parte de una recompensa ambiental. Son políticas de sostenibilidad realmente interesantes.

Bromeo amenudo diciendo que “Paraguay” suena parecido a “Paraíso”. Y en cierto modo, creo que Paraguay es un paraíso lleno de oportunidades. Aquí encontré una hermosa mezcla de tradiciones, un fuerte sentido de comunidad y una conexión profunda con la naturaleza. Sin duda, llevaré a Paraguay siempre en el corazón.

¿Cuáles son las áreas de mayor cooperación con Paraguay y las áreas de mayor intercambio económico?

-En total, actualmente tenemos 53 proyectos de distintos ámbitos y volúmenes en ejecución, y solo en 2023, hemos ejecutado 25,5 millones de dólares en cooperación. Todo esto es llevado a cabo a través de las agencias coreanas presentes en Paraguay, como KOICA, KOTRA, KOFPI, KOPIA y el Centro Educativo Coreano.

Es realmente significativo mencionar que Paraguay es el destino de cooperación más importante para la KOICA en Latinoamérica, lo que subraya la relevancia de nuestra relación bilateral y nuestro compromiso con el desarrollo de Paraguay.

Desde 2011, Paraguay se ha convertido en un destino prioritario para la cooperación coreana y junto con el gobierno de Paraguay, hemos identificado varias áreas de clave de cooperación, que incluyen: Salud Pública: para mejorar el acceso a servicios de salud de calidad y desarrollar mejor infraestructura sanitaria; (Complejo para adultos mayores Santo Domingo, Hospital Maternoinfantil San Pablo, Fortalecimiento de red de atención primaria en la ciudad de Limpio, etc). También, Transporte e Infraestructura: para mitigar la congestión del tráfico en Asunción y Gran Asunción y fortalecer la capacidad tecnológica vial; (proyecto de semáforo inteligente, Centro de Investigación Vial, modernización del Instituto Nacional de Aviación Civil, cooperación en electromovilidad, etc). Asimismo, la administración Pública Basada en TIC: para mejorar la eficiencia y transparencia en la gestión pública como cooperación para el fortalecimiento de capacidad estadística; y, Desarrollo Comunitario y Rural: para promover el desarrollo sostenible en las comunidades.

Además de estas áreas, estamos impulsando diplomacia de conocimiento a través del plataformas como el KSP(Knowledge Sharing Program, programa de Conocimiento Compartidos) y TASK(Technology Advice and Solutions from Korea). En especial, estamos trabajando activamente en la cooperación industrial, con proyectos de fomento de la industria automotriz con enfoque electromovilidad como el Centro TASK en el Parque Tecnológico Itaipú, y Medical Korea, plataforma que busca crear una red de cooperación entre el sector público y privado en la industria médica, incentivando negocios y promoviendo los avances de tecnología médica de Corea.

En cuanto al comercio bilateral, en 2023, Paraguay importó productos coreanos por aproximadamente USD 169,2 millones, destacándose principalmente automóviles, chapas y tiras de aluminio, aparatos eléctricos, conductores eléctricos, vacunas para uso en medicina, etc. No es difícil notar la presencia de marcas coreanas en el mercado local como LG, Samsung, Hyundai, y Kia, que lidera el ranking de los vehículos importados. En cuanto a la importación desde Corea: 169.222.390USD, Exportación a Corea: 119.325.655USD, (BCP, 2023)

Y Corea también importa de Paraguay, y esa cifra ha ido en aumento en los últimos años. Los principales productos incluyen maíz, semillas y frutos oleaginosos, azúcares de caña, carbones vegetales, etc. Esperamos que nuestro intercambio comercial siga creciendo y se diversifique aún más en el futuro.

Existen conversaciones para una futura alianza Corea-Mercosur. De concretarse, ¿cómo impactará en las economías?

- La última ronda de conversaciones, que fue la séptima, se realizó en 2021, y hay un interés de retomar las negociaciones. Ojalá que las negociaciones entre Corea y MERCOSUR no se demore demasido como en caso con UE, y que MERCOSUR sea más flexible y abierto para que haya más oportunidades de reshoring (relocalización), nearshoring (localización cercana), trustshoring (relaciones comerciales basadas en confianza) con Corea.

Corea, como país altamente tecnológico, tiene mucho que ofrecer en términos de transferencia tecnológica, especialmente para fortalecer la cadena de valor dentro del Mercosur. A su vez, el Mercosur representa un destino atractivo para la inversión de empresas coreanas.

Si logramos concretar esta alianza, podríamos abrir nuevas oportunidades comerciales y de inversión, que estoy seguro beneficiarán a ambas partes. Esto mejoraría el acceso a mercados, fomentaría la cooperación en tecnología y facilitaría el intercambio cultural, lo que sin duda impulsaría nuestras economías de manera significativa.

Su país y Corea del Norte siguen técnicamente en guerra. Se firmó un armisticio. ¿Cómo se desarrolla hoy esa convivencia?

- Como se sabe, el mundo está atravesando por una época de “policrisis”. El camino hacia la paz nunca fue fácil y se necesita constantemente de esfuerzo, voluntad y planificación. En este sentido, la situación en la península coreana es compleja. Sin embargo, Corea del Sur se esfuerza por lograr la paz y la estabilidad a través del diálogo y la cooperación. Tal y como se menciona en el artículo 4 de nuestra constitución nacional: “La República de Corea aspira a la unificación y formulará y realizará una política de unificación pacífica basada en los principios de libertad y democracia”.

Nuestra política se fundamenta en la defensa nacional y en la promoción de relaciones constructivas con la comunidad internacional. Aunque la península está dividida, la vida cotidiana en Corea del Sur sigue desarrollándose de manera armoniosa, con un fuerte enfoque en el bienestar y la prosperidad de los ciudadanos. También históricamente Corea se ha caracterizado por su resiliencia, las condiciones críticas siempre sirvieron como motor de crecimiento. Por eso el pueblo coreano paradójicmanete en vez de permanecer en la zona de confort, no duda en salir a la zona de “conflicto” a buscar la paz y crecimiento.

Corea es vista como ejemplo de crecimiento y desarrollo. ¿Cuál fue el proceso para superar la pobreza?

-Esta pregunta, que ha sido objeto de estudio en todo el mundo, no es fácil de responder, ya que el salto de Corea como una de las economías líderes del mundo, no ocurrió con una sola fórmula ni de un día para otro. Sin embargo, podría decir que su crecimiento se basa en una combinación de factores; de inversión en educación y tecnología, y un enfoque en la industrialización y exportación, que ha sido posible por la intervención del gobierno. Un aspecto clave de este proceso que me parece sumamente necesario destacar, ha sido la triangulación inseparable entre la academia, la industria y el gobierno, que ha permitido una colaboración efectiva en el desarrollo del país.

Desde la década de 1960, uno de los grandes objetivos era erradicar la pobreza, lo que llevó a la creación de Planes Quinquenales de Desarrollo Económico bajo el lema “modernización de la patria”. Este enfoque logró un rápido crecimiento económico mediante la implementación de una política orientada a la exportación, el aumento de la industrialización, incentivos financieros a distintos sectores, la redistribución de recursos, el establecimiento de centros de capacitación e institutos de investigación y desarrollo, la inversión en tecnología, etc. Esta planificación estuvo acompañada de reformas legales que facilitaron el desarrollo educativo y otorgaron estabilidad al país. La premisa fundamental es que “la educación es el motor del crecimiento”, lo que llevó a planificar acciones y proyectos a largo plazo, más allá de cualquier gobierno de turno.

Gracias a esta inversión, han surgido empresas líderes como Samsung, LG, Kia y Hyundai que hacen que Corea ocupe como país puesto 6 en entre las 500 empresas según Fortune Global. La inversión en educación benefició a las empresas con una mano de obra altamente capacitada y un sólido enfoque en investigación y desarrollo. También, el comercio internacional ha jugado y sigue jugando un papel esencial en su desarrollo y política exterior.

Para hacerlo breve, a través de la educación, la inversión en innovación, una rápida redistribución de recursos, el aprendizaje de los países más avanzados y la capitalización de la expansión del mercado global, Corea ha logrado posicionarse de manera destacada en el contexto económico mundial.

¿Cuánto de su PIB invierten en educación?

- Según la OCDE, en 2020 la inversión en educación representaba aproximadamente el 5,1% del PIB de Corea. Además, el gasto por persona destinado a la educación supera el promedio de los países de la OCDE, lo que refleja nuestro compromiso con el desarrollo educativo y la formación de capital humano de calidad. El 70% de la población coreana ingresa a la Universidad. Según la evaluación de PISA de la OCDE, los estudiantes coreanos se ubican constantemente entre los primeros 5 puestos y actualmente, hay alrededor de 200 mil estudiantes extranjeros en Corea. Asimismo, los estudiantes coreanos en Estados Unidos, ocupan el 3er puesto en cuanto a cantidad. Estos datos reflejan el gran interés de la sociedad en educación y formación profesional.

Su país se ubica entre las primeras del mundo en desarrollo tecnológico. ¿Cómo llegaron a esto?

- Si hablamos de la actualidad, puedo mencionarte que Corea ha obtenido el primer lugar en el Índice de Innovación de Bloomberg en siete ocasiones, invirtiendo aproximadamente el 5% de su PIB en investigación y desarrollo. Y el dominio en tecnologías de la información y comunicación (TIC) también es notable, habiendo ocupado el 1° lugar en el Índice de Desarrollo de las TIC de la UIT en 5 ocasiones. También Corea es 4° en el mundo en cuanto al registro de patentes. Pero, claramente, esto no siempre fue así. Que Corea se haya convertido en líder mundial en innovación en tecnologías digitales se debe principalmente al desarrollo de políticas públicas y avances en gobierno electrónico.

Desde los años 2000, se promovieron cinco industrias tecnológicas clave: biotecnología, nanotecnología, tecnologías de la información, tecnologías medioambientales y tecnología cultural. En 2003, se identificaron sectores prioritarios como la robótica y la biomedicina, con una visión centrada en el crecimiento verde y la alta tecnología.

El agosto pasado, el Banco Mundial abordó el concepto de “la trampa de los países de ingreso medio”, un término económico que describe la dificultad de los países de ingreso medio para superar esta etapa y avanzar hacia niveles más altos de desarrollo. En este sentido, el Banco destacó a Corea como “Growth Superstar: superestrella de crecimiento” y señaló 3 estrategias clave para su éxito: Inversión, Infusión o Integración tecnológica?? con la tecnología e Innovación, las 3I.

La estrategia del gobierno ha promovido el trabajo creativo, transformando la infraestructura digital e implementando inteligencia artificial. La creación de la National Information Society Agency (NIA) también ha sido fundamental, y ha traído mejoras bien recibidas por los ciudadanos.

Como muestra de estos esfuerzos, tenemos aquí mismo en Paraguay grandes empresas tecnológicas como Samsung, LG, Kia, Hyundai, THN(que por cierto ha generado 1,300 puestos laborales), etc, que evidencian que el enfoque integral de Corea en la inversión en investigación y desarrollo, junto con un sólido marco de políticas públicas, ha sido clave para su éxito como líder en innovación y desarrollo tecnológico, convirtiendo al país en un modelo a seguir para otros países que buscan impulsar su propio crecimiento en este ámbito

Corea logró en simultáneo un crecimiento económico y democratización. ¿Cómo lo hizo?

- La democratización se inició con las primeras elecciones democráticas en mayo de 1948, supervisadas por la ONU, donde se eligieron los 198 miembros de la Asamblea Nacional. El 15 de agosto de 1948, se instauró la República de Corea como una democracia libre, reconocida por la ONU como el único gobierno legítimo de la península.

Para nosotros, los coreanos, es motivo de gran orgullo que hayamos logrado simultáneamente el crecimiento económico y la democratización, aunque el camino no fue fácil. Hubo sufrimiento y sacrificio por parte de muchos ciudadanos que lucharon por la democracia durante la dictadura militar. Estos hechos inspiraron a la escritora coreana Han Kang, ganadora del Premio Nobel, en su obra Actos Humanos.

A pesar de los devastadores efectos de la guerra civil, que dejó al país en ruinas, ese conflicto también enseñó al pueblo coreano a valorar la libertad y fomentó un fuerte sentimiento de patriotismo. En Corea cada parte que conforma al país, el gobierno-el empresariado-la sociedad civil cumplen diligentemente sus responsabilidades y hacen un esfuerzo conjunto para realizar la justicia económica.

Eso, sumado al plan de desarrollo económico quinquenal y la inversión en educación e investigación, Corea logró un crecimiento económico sostenido. Este proceso se enfocó en un gobierno al servicio del pueblo, reduciendo la burocracia y reformando la administración. Como resultado, Corea pasó de ser uno de los países más pobres a convertirse en una potencia económica y un “ejemplo de democracia plena”, según el Índice de Democracia de The Economist.

Además de la gastronomía, el K-pop con BTS y las series de K-drama se convirtieron en embajadores de su país. ¿Lo perciben como una revolución cultural en su país?

- Sin duda, el “hallyu” o la “ola coreana” ha causado un fenómeno global. Hoy en día, la influencia de la cultura coreana se contagia como una fiebre mundial y se extiende a todos los rincones del mundo, abarcando todos los aspectos; K-fashion, K-movies, K-literatura, K-pop, K-drama, K-beauty, K-gastronomía, K-animación, K-juegos, etc. Es más, The Guardian lo resumió como “K-Todo/K-Everything: El auge de la cultura coreana”.

Personalmente, aún me sorprende la magnitud de este suceso. Mis colegas siempre me presionan a ponerme al día con los K-dramas en Netflix y evidenciar esto, pero, no es solo que no tengo tiempo, sino que con tantos éxitos, me quedo pensando “¿Por dónde empiezo?”.

Este fenómeno no solo proyecta las tradiciones de Corea de manera positiva, sino que también fomenta un fuerte un sentido de identidad y orgullo nacional. En vez de llamarlo “revolución”, yo lo vería como el resultado del espíritu coreano que valora y aprecia lo nacional, respaldado por las políticas públicas culturales acertadas, y por supuesto, el increíble talento y esfuerzo de cada artista que hace que los productos culturales sean de alta calidad.

Además, ha impulsado el turismo, estimulado la economía creativa y facilitado una mayor comprensión cultural con otros países. Es un claro ejemplo del cómo la cultura puede unir a las personas, a nivel global.

¿Cuáles son las bases que sostienen a la sociedad coreana?

La filosofía de la fundación coreana se basa en el concepto de “Hongik Ingan”, que se traduce como “hacer bien para la humanidad”. Para nuestra sociedad, la armonía, el sentimiento colectivo, el trabajo en equipo y el orgullo por nuestras raíces son valores fundamentales.

Creo que estos principios han sido clave para mantener a la sociedad coreana unida y firme, a pesar de las numerosas dificultades y adversidades que hemos enfrentado a lo largo de nuestros 5.000 años de historia.

Corea es un país que camina dirigiéndose hacia la diversidad, apertura y tolerancia. Si bien, es un país pequeño en dimensión, es un país que no teme las adversidades ni las competencias globales y estamos dando lo mejor de nosotros para cumplir el rol del País Pivote Global y resguardar los valores universales de la comunidad internacional.