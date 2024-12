Reclaman falta de insumo quirúrgico en IPS: “Mi mamá sufre demasiado todos los días”

Una mujer debe ser intervenida en el IPS ante una aneurisma de arteria esplénica -una dilatación anormal de la arteria- que se le había diagnosticado hace aproximadamente dos meses, pero la cirugía aún no puede concretarse porque en Paraguay no existen los insumos requeridos. Según comentó su hijo Ronald Navarro, desde la previsional le indicaron que ellos debían comprar por sus medios los productos necesarios.

Ante esto, él junto con su hermana Ruth, juntaron dinero y solicitaron ayuda a la Diben, pero aparentemente la respuesta de esta institución fue que “no hay disponibilidad presupuestaria” pese a un compromiso previo de cubrir parte del costo.

“Pedimos ayuda en la Diben y nos dijeron que nos iba a cubrir una parte; son 24 millones y ahora nos salen con que no hay una disponibilidad presupuestaria. En noviembre me dijeron que ya iba a salir, pero ahora ya estamos en diciembre y nada. Entramos cada dos días y luego salimos otra vez porque no se puede hacer nada sin el insumo”, declaró el hombre.

“Estamos desesperados”

Por su parte, la hija de la mujer aseguró que ya se encuentran “desesperados porque mi mamá sufre demasiado todos los días” y también agregó al relato de su hermano que constantemente ingresan al IPS, pero que luego su madre “sale igual con dolor, malestares y sin poder moverse” por la falta del insumo.

