Factores del retraso de la epidemia del dengue y la adquisición de vacunas

La epidemia del dengue suele iniciar en septiembre cada año, ya que es el periodo normal de lluvias, pero este año se retrasó hasta ahora, debido al fenómeno de La Niña, los incendios y las campañas que realizaron desde el Ministerio de Salud, según explicó Adriana Ojeda, directora de Vigilancia de la Salud.

“En primer lugar, el clima, hay que mencionar y recordar que estos últimos meses fueron meses secos. Recordarán lo que fue septiembre con toda esa calidad mala del aire, fenómeno de La Niña que hizo que no tengamos lluvias frecuentes, entonces este es un factor que tenemos que tener en cuenta porque al no haber lluvias, no se acumula agua, no tenemos mosquitos”, indicó.

Agregó que en el periodo intraepidérmico, que inició en julio, considerando las 200 notificaciones que registraron, desde el Ministerio de Salud trabajaron en una estrategia de riesgo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Lo que hicimos fue tomar los barrios y distritos que históricamente tenían brotes o epidemias de dengue y estuvimos haciendo trabajo comunitario, y eso fue muy bueno, porque tuvimos la participación de la comunidad, de los locales, de los líderes comunitarios, entonces es otro factor que contribuyó a que al menos aquí en Asunción y Central realmente no tengamos hoy todavía un aumento de casos o un brote en alguno de los barrios donde generalmente se inicia el periodo epidémico”, precisó.

Lea más: Alerta en Paraguay: Primer muerto por dengue en actual epidemia

Aumento de notificaciones sospechosas

Contó que ya registraron un aumento de notificaciones sospechosas en más del 50% de regiones del país, como en Central, Asunción, Guairá y Alto Paraguay, donde hay un brote puntual en una comunidad indígena hace ya más de un mes.

“Ahora empieza el periodo de lluvia que ya lo estamos teniendo, entonces ahí es demasiado importante el acompañamiento de la ciudadanía, en evitar que se forme a evitar tener artículos en casa que acumulen agua, porque es mes de verano, empiezan las lluvias y hay vacaciones, y ahí solamente hacer también una recomendación que me parece importante, que es el desplazamiento”, señaló.

En ese sentido, resaltó que en una semana se realiza la fiesta de la Virgen de Caacupé, actividad en la que históricamente registran aumento de casos de dengue, ya que el virus se dispersa por qué las personas se mueven estando con síntomas.

Lea más: Vacunas contra dengue: falta definir población objetivo y que haya disponibilidad, según PAI

Serotipos de dengue que circulan en al país

Explicó que son dos los serotipos que circulan en el país, según sus registros; el serotipo 1 y el serotipo 2, siendo este último el predominante.

“No tuvimos introducción del serotipo 3, se puede dar esa posibilidad de tener introducción de ese serotipo 3, que hay hoy en los países vecinos, entonces realmente ahí estamos susceptibles la mayoría de los paraguayos, porque nunca ese serotipo estuvo de manera predominante”, indicó.

Dijo que cuando la ciudadanía empiece a viajar al exterior, si se presentan síntomas al retorno, hay que referir el antecedente de viaje, porque eso va a ayudar mucho al sistema de salud por el hecho de que podrá captar de manera oportuna e identificar en el Laboratorio Central en el caso de que se tenga un serotipo diferente o alguna otra arbovirosis, como por ejemplo, oropouche, que también hoy circula en los países de la región.

“En la bibliografía, lo que dice es que podemos tener los cuatro serotipos en diferentes tiempos, pero hasta cuatro veces y no podemos volver a enfermarnos con el mismo serotipo. Eso es lo que tenemos hasta el momento, al menos no se ha visto un caso que tenga que presentar o que tenga dos episodios de dengue del mismo serotipo hasta el momento”, respondió sobre si es posible contraer más de una vez un mismo serotipo de dengue.

Lea más: Dengue en Paraguay: casos siguen bajando, según Ministerio de Salud

Síntomas del dengue y adquisición de vacunas

Reiteró que los síntomas iniciales del dengue son fiebre, cefalea, dolor de cuerpo, dolor abdominal, este último destacó que es un síntoma que debe llevar sí o sí al hospital de manera inmediata, ya que se considera es un signo de alarma.

“Es muy importante no automedicarse y no dejarse llevar por lo que toma o le indican los vecinos o familiares, porque cada organismo es diferente, entonces la no automedicación y la consulta oportuna es lo más importante para justamente prevenir que los casos de dengue se agraven y que requieran hospitalización y que después, el dengue realmente en horas puede llegar a hacernos que tengamos un desenlace fatal”, detalló.

Sobre la vacuna contra el dengue, dijo que es una estrategia más para combatir la enfermedad y que el Ministerio de Salud está en etapa previa de la adquisición.

“Ya se tuvo conversaciones, procedimientos y no hablo solamente de procedimientos administrativos, sino que esto lleva un tiempo y lo estamos analizando, de hecho que para aplicar la vacuna hay que tener en cuenta varios factores, no solamente los costos, sino también la efectividad hay que analizar el grupo de edad al que tiene que ser aplicado, la zona, etcétera, entonces estamos en eso y esperemos que para el próximo año podamos tenerlo”, concluyó.