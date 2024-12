Estas son las denuncias más frecuentes que recibe “Opama” sobre el transporte público

Según Opama, “siempre están” los reportes sobre inconvenientes con el acondicionador de aire en las distintas unidades del transporte público y estas denuncias ahora registran un aumento ante los días calurosos.

“Recibimos muchas quejas, específicamente sobre el servicio diferencial, las quejas más frecuentes son sobre que el aire no da abasto, que no prenden o que no funciona. También es importante reclamar que existen líneas que solo tienen flota convencional, sin acondicionador de aire. Debería exigirse la introducción paulatina de flota con acondicionador de aire; las empresas deberían tener la exigencia de priorizar el uso de los buses con aire los días de mucho calor”, precisó al respecto Griselda Yúdice, vocera de la organización.

También mencionó que los viajes en “hora pico” son aún peores en los días más calurosos porque aún permanece esa “práctica” de movilizarse todos apretados.

“No es mucho pedir que sean más eficientes y planifiquen para ofrecer un mejor servicio, y principalmente, un servicio más humano”, detalló a ABC.

Denuncias que recibe Opama

Además de los casos que refieren al acondicionador de aire, Opama recibe constantes denuncias por los siguientes motivos: incumplimiento de la frecuencia de buses; el viaje lento, la falta de comodidad para personas de tercera edad o con discapacidad; fallas de validación con las tarjetas; buses que se descomponen con mucha frecuencia dejando a la deriva a los pasajeros; falta de paradas cómodas donde esperar los buses o cuestiones relativas al estado interno de las unidades, ya sea la limpieza o el estado de asientos.

“No hay certeza de que se esté cumpliendo con el control de los reclamos, ya que las personas denunciantes no pueden hacer el seguimiento en tiempo real o con celeridad, o no notan mejoras relativas a sus reclamos”, mencionó.

Finalmente, sobre la promocionada reforma del transporte público, Yúdice apuntó que “cada vez tenemos menos expectativa”, esto porque ya se culmina el año y el Gobierno solamente se limitaría a dar anuncios que no se concretan.

“Se pasaron el 2024 en anuncios así que estamos completamente hartos y hartas de la ineficacia del gobierno cartista respecto al transporte”, sentenció.

