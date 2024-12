Fe y devoción: una familia sanjuanina hace 27 años celebra a la Virgen de Caacupé

Tupãsy Róga se encuentra en la capital de Misiones, donde a pedido de la madre de la señora Graciela Ayala, decidieron adquirir la imagen de la Virgen de Caacupé, y hace 27 años celebran su fiesta con todos los fieles de la comunidad.

Mencionaron que la virgen serrana ya ha cumplido milagros a varios fieles que le llegaron a pedir, principalmente relacionados con la salud.

En ese sentido, una de las devotas de la Virgen de Caacupé, Gladys Insaurralde, mencionó que todas las comunidades religiosas de la Catedral de San Juan Bautista vienen a celebrar en familia a la Virgen de Caacupé todos los años.

“Todos los días una cantidad importante de fieles a la virgencita de Caacupé vienen a rezar el santo rosario y, posteriormente, a reflexionar la palabra de Dios”, mencionó.

Comentó que existen muchísimos milagros que la Virgen ha cumplido con los fieles que se acercan a pedirle por su salud, el bienestar de sus familias y otros pedidos.

Todos los días, los feligreses rezan el santo rosario desde las 18:30. Mencionaron que este año adelantaron la procesión de la Virgen para el día de mañana, viernes 6 de diciembre, ya que el domingo estarán presentes en la misa central de la catedral de San Juan Bautista.

El milagro de la Virgen de Caacupé

Asilda Báez de Meza, pobladora de la capital de Misiones, fue diagnosticada con una enfermedad del corazón que requería una cirugía muy riesgosa. Ella se encomendó a la Virgen y, según relata, le cumplió el milagro.

“Yo tuve una prescripción médica que indicaba que me tenían que operar del stent en mi corazón, que estaba cubierto de grasa, además de instalarme un marcapasos. Pero me recomendé muchísimo a nuestra Virgen milagrosa y, gracias a ella, no se me realizó dicha operación”, explicó Báez de Meza.

Mencionó que ya estaba en proceso de cirugía en el Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS), pero los estudios previos a la intervención revelaron que la grasa del stent había desaparecido y, en consecuencia, ya no necesitaría un marcapasos.

“Ese es el milagro que ella demostró en mi persona, ya que era una cirugía complicada. Con mucha fe y devoción le he pedido que me ayude, y me ayudó”, señaló Asilda Báez de Meza.