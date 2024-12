MEC: la educación maravillosa de Luis Ramírez

El ministro de Educación, Luis Ramírez, realizó esta mañana una evaluación del año 2024, tras presentar el Registro Único del Estudiante (RUE) de Educación Superior. El titular del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), evitó la autocrítica.

Como primer punto, Ramírez aseguró que la comprensión lectora mejoró en estudiantes de zonas rurales y urbanas, con la implementación del programa de lectura Ñe’ēry. Este programa había sido criticado por docentes de escuelas capitalinas debido a la falta de apoyo del MEC en cuanto a la dotación de herramientas como bibliotecas de aula y libros.

Lea más: MEC recuerda que matriculación y confirmación de alumnos son gratuitas

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Expresó que encontraron que estudiantes entre el preescolar y el tercer grado de zonas rurales mejoraron en un 17% en comprensión lectora. En zonas urbanas, la mejoría se dio en un 7,5%. “Entonces creemos que Ñe’ēry empezó a dar sus primeros frutos”, manifestó.

Para las mediciones, realizaron preguntas a los niños de estos niveles al inicio del año y luego, las mismas preguntas al término de las clases, para saber cuánto se avanzó.

MEC: “los niños se tropezaban con los libros”, dijo Luis Ramírez

¿Por qué se progresó con la comprensión lectora? Ramírez respondió que “llenaron de cosas” el aula, como bibliotecas en y dieron libros a los maestros.

Lea más: Tras protestas, MEC prometió habilitar más cursos en colegios de Itá

“Los niños recibían poco, a lo mejor nada. Y ahora se tropezaban con los libros. La maestra todos los días le contaba un cuento. La maestra todos los días le pedía que cambien el final”, agregó el titular de Educación.

Sobre la diferencia entre zonas rurales y urbanas, donde se dio un porcentaje menor en oralidad, aseveró que mientras que en el interior hay menos ofertas, en sitios urbanos tienen más cosas, como internet, redes digitales o televisión.

Concurso docente: hay 18.000 maestros que comprenden lo que leen

Sobre el cuestionado proceso del último concurso docente, Luis Ramírez afirmó que “cuando nosotros llegamos había más de 8.200 puestos sin concursar, ingresaron 7.000 al sistema. Ahora estamos terminando el último concurso, donde vamos a tener 11.000 puestos que se van a concursar. Ya tenemos 18.000 docentes que comprenden lo que leen en el Banco de Elegibles para el 2025”.

Lea más: Adelanto de inscripciones escolares, cobro irregular y largas filas en Ciudad del Este

Luego, aseguró que de esta manera “demos a todos los maestros y al sistema educativo paraguayo la garantía de que los mejores maestros están trabajando en aula”.

Sobre la gran cantidad de docentes que reprobó y que fue uno de los puntos más criticados por la ciudadanía en general, pero también por estudiantes y los propios educadores, Ramírez mencionó que en muchos casos tampoco es que no sabían.

“Hay una cifra que es muy interesante. Siete de cada diez no comprenden lo que leen. Lo mismo pasó con los maestros. Ahora, de esos que no pasaron el examen, no todos están en la función pública. Eso es lo que la gente cree que todos están enseñando. No, hay un número muy importante de gente que no está en el sistema todavía”, aclaró.

Infraestructura escolar: Ramírez habló de “movimiento inédito” en la educación paraguaya

El titular del MEC afirmó que actualmente cuentan con un diseño de cómo tienen que construirse las escuelas paraguayas.

Lea más: Alertan sobre altas cifras de abuso y acoso sexual en escuelas

“Hemos invertido en más de 2.000 locales este año. Hemos hecho 2.000 presencias en locales. Esto independientemente de otras 2.000 más que vamos a hacer el año que viene, 1.500 más para completar esas 4.600 escuelas que son las priorizadas o que son las que queremos impulsar en un programa de potenciación”, dijo.

Advirtió que “por alguna razón” hace 15 años se sacó el presupuesto para infraestructura escolar que tenía el MEC, pero que con la gestión actual, el Congreso aprobó nuevamente este ítem para el 2025.

“Hay un movimiento inédito, inédito, en materia de infraestructura, por lo menos hace 15 años que esto no se hace en la educación paraguaya. Ahora, entonces, creo que ese es otro hito, otro punto muy importante del año”, sentenció.

Directores y estudiantes criticaron gestión del MEC este año

El Sindicato Nacional de Directores (Sinadi) y la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (Fenaes), sin embargo, cuestionaron la gestión del MEC en materia de infraestructura escolar, tecnología, kits escolares y . “Se avanzó muy poco, para no decir nada”, apuntó días atrás el titular del Sinadi, Miguel Marecos.

Lea más: Año lectivo 2025: largas filas para asegurar cupos en instituciones educativas

Desde la escuela básica N° 1 República Argentina, esta tarde denunciaron que el MEC no se hacía cargo de una muralla que está a punto de caer, razón por la cual debieron clausurar el parque infantil, afectando a 40 niños del nivel inicial. Para muestra, un botón.