Caacupé: “Necesitamos producir políticos que amen su patria y que luchen por el bien común”

El obispo de Coronel Oviedo, monseñor Juan Bautista Gavilán, ofició la misa en el santuario de Caacupé. En su prédica habló sobre los problemas de corrupción que afligen a los ciudadanos y lamentó el despojo de tierra que sufren los indígenas. Pidió que se produzca más políticos que trabajen por el bien común de la sociedad.

“Necesitamos producir políticos que amen su patria, que luchen por el bien común, que sepan entregar su vida en el servicio generoso y el desarrollo equitativo de nuestro país. Que tengan la mirada humana hacia los otros, miradas objetivas para que puedan ver las necesidades del pueblo que pueda responder lo que se pide”, resaltó.

“Tenemos un gran déficit y queremos implorar a nuestra Madre Santísima por ese déficit que tenemos. Nuestras autoridades tienen que descubrir en el rostro ajeno la necesidad”, dijo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, monseñor Gavilán señaló que el sueño de la vigencia del estado paraguayo es una verdadera esperanza que dinamiza a todo el pueblo. Por eso, “las instituciones estatales y las personas que lo conforman no deben tener miedo al trabajo, la justicia que significa construir una comunidad más viva por el camino de la verdad aceptando debilidades y errores en contra de la dignidad de la vida humana”.

“El tiempo que vivimos nos aflige en los distintos sectores de nuestra patria en lo económico, social y cultural. Cuando ayer partían los peregrinos desde diferentes puntos les recordábamos. Recordemos el amor de nuestra madre porque ella nos ilumina”, agregó.

De esta manera, el obispo instó a los presentes a que hagan el esfuerzo de abrir los corazones y el entendimiento ante nuestra madre María Santísima. “Como verdaderos peregrinos tenemos que empeñarnos a buscar por todos los medios sanos y justos una patria e hijos sin mal”, expresó.

Lea más: Obispo fustigó la corrupción que excluye a los pobres y la indiferencia hacia los indígenas

Despojo de tierra a los indígenas

Monseñor Gavilán abogó igualmente por los indígenas. “No podemos seguir sacando a los indígenas de sus tierras ancestrales y después de sacarles sus tierras, de la calle también los sacamos”, dijo.

“¿Dónde estamos? Que no queremos ver nuestro origen? Es signo de esperanza cuando los servidores de la patria tienen humildad y profundo servicio generoso. Eso sí nos pone contentos. “Cuando el costo de la producción supera a la ganancia no podemos seguir teniendo confianza. No podemos esperar cosas nuevas y más todavía cuando estamos salpicados por la corrupción”, indicó.

Continuó diciendo que el país cada vez se endeuda más y la pobreza va creciendo cada vez más.

En otro momento de su alocución, el obispo también habló sobre el departamento de Caaguazú y destacó la producción de locote, tomate, maíz, repollo, mandioca, leche y muchas cosas más. “Sus jóvenes son empeñosos para trabajar y continuar con sus estudios, ellos se esfuerzan”, dijo.

Se preguntó: “¿Cuántos jóvenes que trabajan y estudian tenemos? Y no podemos dejar de lado esas vocaciones sacerdotales y religiosas que tenemos en el departamento, son muchos y por eso decimos que desde allí brilla en nuestros corazones la esperanza en el pueblo. Aún hay esperanza de gente que quiere superarse. Necesitamos de autoridades que sean más valientes y que le den la mano a quienes lo necesitan”, puntualizó monseñor Juan Bautista Gavilán.

Lea más: La festividad mariana de Caacupé invita a renovar la fe de los paraguayos