Rescatan a perro “peregrino” en inmediaciones de la Basílica de Caacupé

Analia Ortega vive en el barrio Santa Ana de Caacupé. El viernes por la noche, fue a visitar la Basílica en el último día del novenario por el aniversario de la Virgen de la Villa Serrana, al igual que miles de personas que asistieron al evento.

Cuando estaba dirigiéndose a su hogar, de casualidad se cruzó con un perrito de color negro y mostaza, que acompañaba a una familia que también salía a pie del Santuario.

Al principio, Analia pensó, según contó, que el devoto can acompañaba a la familia en su peregrinación hasta la Basílica, para luego volver al hogar. Sin embargo, en un momento el animal, se apartó repentinamente de estas personas, cuando casi lo atropella un automóvil que justo pasaba por la ruta. El perro parecía desorientado tras este episodio.

“En ese momento decido llamar al perrito para que no le pase nada, pero luego, desde que lo llamé no me dejó más, ahí tenía que decidir qué hacer en ese momento”, agregó la joven caacupeña.

Caacupé: rescatista busca a los dueños del perrito “peregrino”

Analia Ortega indicó que desde instante, el perro quedó en su casa, donde también tiene otros canes que ahora son sus amigos, pero buscan a los dueños de “Peregrino”, nombre que le puso de manera provisoria a la mascota.

Ortega prioriza encontrar a los dueños, por lo que pide cualquier información que ayude a encontrarlos o que los mismos se contacten con ella. Para este fin, deja a disposición su número de teléfono celular, el (0985) 708 - 392.

Según versiones de los pobladores, este perrito habría descendido de un colectivo que transportaba a pasajeros que se dirigían a la Villa Serrana. Sin embargo, Ortega no puede confirmar esta versión.

Caacupé: perros deambulan por los alrededores del Santuario, sin collares ni placas distintivas

En la víspera del aniversario de la Virgen de Caacupé, en toda la zona de la Basílica se observó varios canes que, al parecer, se encontraban en buen estado, pero no tenían ningún collar ni placa con datos de sus familias.

Desde la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal anunciaron esta mañana que funcionarios de esta cartera están realizando controles en Caacupé.

Indicaron que realizan controles exhaustivos de los bueyes utilizados en la peregrinación, pero no informaron nada sobre perros u otros animales que puedan estar perdidos en la capital espiritual del país.