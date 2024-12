Colonos piden mayor inversión al Ministerio de Obras para mejorar los caminos rurales

Los afectados señalaron que el mal estado de los caminos vecinales es un problema que se viene arrastrando desde hace varios años en las poblaciones rurales, lo que repercute negativamente en el desarrollo de las familias asentadas en las colonias, que necesitan que las calles estén en condiciones para poder trasladarse de un lugar a otro a cualquier hora del día.

Mencionaron que, a pesar de las gestiones que se realizan constantemente con las autoridades de la citada institución, es bastante complicado conseguir la aprobación de los pedidos debido a la burocracia existente, ya sea en la oficina regional del organismo gubernamental instalada en el municipio de San Estanislao o en la sede central, indicaron.

En ese aspecto, manifestaron que los habitantes de la zona rural no pueden salir adelante si ni siquiera cuentan con un camino de todo tiempo para poder trasladar sus productos a los centros de acopio, por lo que urge que el MOPC pueda invertir más recursos en el mejoramiento de las calles en las colonias y compañías vecinas de los diferentes distritos, mencionaron.

No hay respuesta

Sobre el mismo tema, un poblador de la colonia Defensores del Chaco, Domiciano Barrios, manifestó que, para ser sincero, el Ministerio de Obras Públicas hace mucho tiempo no responde a la necesidad de los ciudadanos que viven en el campo, demostrando un total desinterés por los pedidos que realizan los habitantes de los distintos lugares, refirió.

“Últimamente, ya no sabemos a quién recurrir para solucionar el mal estado de los caminos, atendiendo que si uno va a la oficina regional del MOPC, te dicen que no tienen maquinarias o que no hay combustible, y entonces nos preguntamos a quién le podemos acudir si la institución encargada de los trabajos de mantenimiento de los caminos no tiene equipos ni combustible. ¿Qué podemos hacer? Y para completar el tema, el jefe de distrito Nº 2, Ing. Juan Cabral, nunca se le encuentra en la oficina ni tampoco atiende su teléfono”, aseveró.

Falta de maquinarias

Asimismo, un agricultor del distrito de Yrybucuá, Alberto Espínola, dijo que según los propios funcionarios del Ministerio de Obras le habían señalado que el MOPC prácticamente ya no cuenta con maquinarias viales para poder cumplir con las necesidades de la población, debido a que los sucesivos ministros nunca se preocuparon por adquirir los nuevos elementos de trabajo, según explicó.

Al respecto, tratamos de contactar con el jefe del distrito Nº 2 del MOPC, Ing. Juan Cabral, para conocer su versión relacionada con los reclamos de la gente, pero el funcionario no respondió a las llamadas realizadas a su número privado.