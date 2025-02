Ascensores “de terror” en Clínicas: paciente que debe operarse de la columna tuvo que usar las escaleras

Hace un par de días se dio a conocer que parte del techo de un ascensor del Hospital de Clínicas cayó sobre un bebé y este resultó herido tras el hecho. Ayer, una funcionaria quedó atrapada en uno de los equipos y hoy nuevamente se reportó una irregularidad en lo que refiere al servicio, ya que una paciente que debe recibir una intervención quirúrgica en la columna, tuvo que utilizar las escaleras ante la falta de funcionamiento de los elevadores.

Según comentaron algunos médicos, ya desde hace tiempo que no hay mantenimientos realizados por trabajadores específicos de la empresa encargada, sino, funcionarios que trabajan como plomeros o electricistas serían los que supuestamente intentan revisar los ascensores, que de un bloque donde hay cinco, tres no funcionan y dos lo hacen “más o menos” con riesgos como los expuestos.

“Muchos pacientes no utilizan los ascensores por miedo justamente; hay cardiópatas, gente que no puede moverse mucho... es una burla y vergüenza total. No podemos seguir así porque parece una seccional cualquiera”, manifestó una profesional en comunicación con ABC Color.

La “solución” ofrecida en Clínicas

Otro dato que revelaron es que la aparente “solución” por parte de las autoridades del hospital es una cinta pegada en uno de los ascensores con la siguiente inscripción: “Si falla el ascensor, llamar al número 0961151959, Dpto. de Mantenimiento”. Al respecto, los médicos reiteraron que en algunas ocasiones no hay señal dentro de los elevadores, por lo que un contacto podría ser imposible.

