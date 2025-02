Incendio en Puerto Fénix: Mades constató que empresa no cumplió plan de contingencia

El Ministerio del Ambiente observó esta mañana que la empresa propietaria del depósito de neumáticos que había sufrido un incendio de gran magnitud a inicios del mes, no tomó las medidas de contingencia recomendadas posterior al siniestro, hace casi dos semanas. No obstante, no se observaron residuos sólidos en los canales de desagüe fluvial ni en humedales adyacentes.