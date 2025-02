Pobladores de Laureles exigen mejoras viales y rechazan traslado de la Fiscalía

Los ciudadanos del distrito de Laureles, departamento de Ñeembucú, se movilizaron en el puente Pira Guasu para reclamar por el mal estado del camino que une Laureles con Yabebyry, en un tramo de 30 kilómetros.

Actualmente, la ruta resulta intransitable debido al arenal que presenta el tramo. “En épocas de sequía es arena y en tiempos de lluvia es barro”, dijo Karina Insfrán, pobladora de Laureles.

“No hay forma de salir. Tantas personas quedan atascadas diariamente y se desesperan; hay que llamar a un tractor para sacarlas. Hace años que nos prometen, pero hasta ahora no hay noticias”, indicó.

Otro poblador de la zona, César Giménez (75), comentó que en 1964 el Comando de Ingeniería de las Fuerzas Armadas de la Nación (FF.AA.) construyó el camino que une Laureles con Yabebyry, pero que desde entonces nunca más se hizo mantenimiento.

“Desde aquella vez nunca el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) asomó la nariz en la zona”, expresó.

“Los gobernantes dicen que vamos a estar mejor, pero ellos están mejor porque tienen camionetas 4x4. Nosotros, los pobres que vivimos el día a día, ya no podemos acarrear nuestros productos ni venderlos por el mal estado del camino”, señaló.

“Nosotros también somos parte del Paraguay, pagamos nuestros impuestos y estamos al día. Se me antoja que merecemos que estos 30 kilómetros pueden ser mejorados con un camino de todo tiempo”, precisó.

El empresario Miguel Maidana también se sumó a la manifestación e indicó que tiene que viajar 500 kilómetros y que los 30 kilómetros de este tramo están en pésimas condiciones. “Yo soy un inversor, vine a invertir en Laureles, me dedico a la hotelería y la ganadería, y debo viajar 500 kilómetros permanentemente, pero estos 30 kilómetros son intransitables”, afirmó.

“Cuando llueve, la ruta se inunda. No podemos transitar ni con 4x4 porque el motor se llena de agua y se funde. Mucha gente ya fue perjudicada en ese sentido. Y cuando no llueve, el camino es muy arenoso y tampoco se puede transitar; los vehículos se atascan y no podemos llegar”, explicó.

El empresario añadió: “Es un problema, porque cuando hay una persona enferma debemos llevarla a Ayolas o San Ignacio, Misiones, porque nos quedan más cerca. Le rogamos a este gobierno que, por lo menos, haga una ruta de mantenimiento en buen estado hasta tanto se concrete el famoso corredor de exportación del Este”, indicó.

Según los pobladores, esta es la primera de una serie de movilizaciones hasta que el Gobierno escuche el clamor de todo un pueblo.

No al traslado de la oficina de la Fiscalía

Los pobladores de Laureles también realizaron esta mañana una manifestación pacífica por el centro de la ciudad, que culminó frente a la oficina del Ministerio Público. La medida obedece al inminente traslado de la Fiscalía Zonal de Laureles a la ciudad vecina de Cerrito.

Los manifestantes exigieron al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, que revierta la decisión de mudar la oficina. Milciades Méndez Grimaldi comentó que si se concreta el traslado, quedarán desprotegidos. “Si la oficina se va, nos quedamos huérfanos. ¿Dónde vamos a presentar las denuncias por abigeato u otros hechos? ¿A dónde vamos a ir si ni siquiera caminos tenemos?”, precisó.

El hecho se dio a conocer cuando el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, firmó un convenio de cooperación interinstitucional con el intendente de Cerrito, Hugo Iván Ayala, el pasado 5 de febrero en la sede central del Ministerio Público

Según el fiscal adjunto de Ñeembucú, Celso Sanabria, el proyecto contempla la apertura de oficinas de la Fiscalía Zonal en Cerrito, Laureles y Villalbín, debido a que en la ciudad de Cerrito ingresan más casos de denuncias mensualmente ante qué en Laureles.