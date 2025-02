Josías Nicolás te necesita para seguir viviendo

Josías Nicolás es un niño que está postrado en cama, no habla, no camina y se alimenta por sonda. Su mamá Ingrid Vera no se cansa de solicitar ayuda para que siga viviendo.

La cruel enfermedad de Batten o lipofuscinosis neuronal ceroidea tipo 2 es la causa de que padezca convulsiones muy seguidas.

El menor está en su casa donde sigue luchando a pesar de las muchas necesidades. “Tuvo varios paros cardiorrespiratorios debido a la apnea del sueño. Para tratarla requiere un aparato CPAP automático Yuwell-550, que cuesta G. 6.000.000.

Es oxígeno dependiente, y requiere 2 tanques portátiles. En cuanto a insumos: leche Ensure Advance, pañal Plenitud lila G, parche hidrocoloide, colágeno en polvo, Deblax D, Lucium clobazam de 20 MG.

Gracias a la solidaridad este niño sigue viviendo; por favor si está en sus manos ayudar compartimos el teléfono de la mamá de Josías Nicolás, Ingrid donde puede escribir: 0984 906 903.