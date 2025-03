Obstetras denuncian inoperancia e improvisación y piden a Santiago Peña “escuchar al pueblo”

La Asociación de Obstetras del Paraguay (AOP), emitió un comunicado para expresar solidaridad a la familia que perdió a un recién nacido por la falta de funcionamiento de la terapia neonatal del Hospital Regional de Villarrica. La sala de cuidados intensivos había sido inaugurada días días antes por la ministra de Salud, María Teresa Barán y, el presidente de la República, Santiago Peña.

Lea más: Salud Pública designa a Saúl Recalde como nuevo viceministro, tras muerte de un recién nacido

En el comunicado, los obstetras resaltan que como profesionales de la salud siempre han trabajado para que ninguna madre quede sin su hijo, y que ningún hijo quede sin su madre, “menos aún por muertes evitables como esta, una de las tantas que viene arraigada de la imperante corrupción, que como consecuencia trae consigo la inoperancia, la improvisación, la total falta de provisión, previsión y gestión de las autoridades”.

En el documento, los obstetras resaltan que los casos ocurridos recientemente en el país, desnudan la ausencia total de sensibilidad hacia las necesidades de las personas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Obstetras denuncian inauguración de servicios no adecuados

La Asociación de Obstetras del Paraguay resalta que desde hace tiempo denuncian la inauguración de establecimientos de salud sin las condiciones adecuadas y sin la dotación correcta de recursos humanos.

En el comunicado mencionan, por ejemplo, el Hospital General Coronel Oviedo, donde, afirman, no se ha contratado a un obstetra para reforzar y mejorar los servicios maternos infantiles.

Se menciona también la habilitación del nuevo bloque materno infantil del Hospital Regional de Pilar, que tendrá a disposición 90 camas. Según indican desde la AOP, tampoco existe un llamado a concurso para contratar obstetras. Afirman que estas carencias ponen en peligro la vida de embarazadas y viola la Ley N° 5423/15, que estipula en su articulo 17, las áreas que deben ser cubiertas por profesionales obstetras.

Lea más: La versión del nuevo viceministro de Salud sobre sus chats con Lalo Gomes

La Asociación de Obstetras del Paraguay también recuerda que en cada Unidad de Salud Familiar (USF) debe cumplir funciones una obstetra, según normas ministeriales. “Solo basta mirar el porcentaje de incorporación de obstetras al primer nivel de atención, para deducir una vez más que la salud materna, fetal y neonatal, no es prioridad del gobierno de turno, así como no lo fue en otros periodos. Esta deuda histórica no es con los obstetras, sí con nuestras mujeres y sus niños”, expresa el comunicado.

¿Santiago Peña, quiénes están mejor? preguntan obstetras

En su comunicado, la AOP pide un cambio estructural del sistema de salud, que garantice el acceso a profesionales altamente competentes y a todos los servicios. Además, resaltan que estos cambios son urgentes para que la población deje de mendigar por insumos o medicamentos para salvar a sus familias.

“Señor presidente Santiago Peña, escuche a su pueblo, que con la confianza depositada siempre ha pedido salud y educación para todos, sin discriminación o desigualdades. De sus promesas electorales todavía nos retumba la frase: ´Vamos a estar mejor´. La pregunta ahora es ¿quiénes, todos o solo u sector privilegiado?“, expresa el documento con fecha de hoy.

Lea más: ¿Oposición instará a Peña a destituir a la ministra de Salud?: evalúan acciones tras muerte de niño

Entre las exigencias realizadas por lo obstetras, estos resaltan: