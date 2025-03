Joven denuncia que se borraron sus datos del sistema de Identificaciones y que no es el único caso

La desaparición de datos de ciudadanos del sistema informático del Departamento de Identificaciones fue denunciada por Silvana González. En conversación con ABC Color contó que viene gestionando la renovación de su cédula de identidad desde el 12 de febrero de este año, ya que su documento vencía el 26 del mismo mes.

“Hace un mes fui a renovar mi cédula porque estaba por vencer. Llegué temprano, esperé más de dos horas (como es habitual) y, cuando finalmente me atienden, me dicen que ¡mis datos no aparecen en el sistema!”, inició relatando desde su perfil de X.

Dijo que pensó que se trataba de un error, que los encargados revisarían el sistema y lo solucionarían en minutos, pero aquello no ocurrió. Detalló que fue atendida por un comisario con quien hasta hoy sigue en comunicación vía WhatsApp.

“Me explican que en 2022 migraron al sistema ‘electrónico’ y que en ese proceso, mis datos no migraron. Para colmo, me dijeron que de mi número para abajo tampoco migró bien, lo que significa que no soy la única en esta situación. Hay más personas atrapadas en el mismo problema, sin documentos y sin respuesta”, lamentó.

Identificaciones no contestó ante desaparición de datos

Silvana contó que fue el comisario quien le informó que en 2022 el Consorcio Thales ganó la licitación para la implementación del sistema de identidad electrónica, pero que actualmente el sistema ya no pertenece a la Policía Nacional, sino que está bajo el control del consorcio, que opera desde Colombia.

“Por esta razón, si el sistema presenta algún inconveniente, la Policía Nacional no tiene manera de solucionarlo. En su lugar, deben reportar el problema mediante un “ticket” para que los técnicos en Colombia lo resuelvan. Sinceramente, me parece una vergüenza que nuestros datos estén en manos de vaya a saber quién”, cuestionó.

Agregó que solicitó hablar con el director o jefe del Departamento de Identificaciones, pero que le contestaron que no la podía ayudar, pese a ser la máxima autoridad de la dependencia y que en Identificaciones solo le repiten lo mismo, que ya se emitió un ticket de reclamo y que hay que esperar respuesta de los técnicos de Colombia. “Resulta que el consorcio ganador de la licitación ni siquiera es de este país. ¿Esperar cuánto? ¿Semanas? ¿Meses?”, lamentó.

“¿Cuántos somos? ¿Cuántos más se van a enterar recién cuando necesiten renovar su cédula? Esto es gravísimo. No puedo creer que esto le pase a alguien y que no haya una solución inmediata. No es un trámite menor, es mi identidad. No puedo firmar nada, no puedo moverme legalmente. Estoy indocumentada en mi propio país”, refirió.

Enojo por pérdida de datos y espera en Identificaciones

Silvana expresó su molestia y malestar que le causó la frustración por la falta de resolución del problema de su documento de identidad, ya que el mismo es necesario para todo tipo de trámites.

“En ese momento me enojé mucho, pero más que nada por haber esperado entre 2 y 3 horas para ser atendida, pero jamás imaginé que el problema se alargaría tanto. Creí que se solucionaría con el pasar de los días. El comisario quedó en avisarme cuando tuviera una respuesta para que pudiera acercarme nuevamente”, comentó.

Relató que al pasar una semana desde su primera visita, decidió consultar nuevamente al comisario por WhatsApp para saber si ya podía pasar a retirar su documento. “Me llamó para decirme que no soy la única, que tenga paciencia, que aún no tiene novedades y que incluso hubo una persona que vino desde Encarnación con el mismo problema. Bla, bla, bla”, aseveró.

Contó que aguardó pacientemente semana tras semana, sin recibir una respuesta positiva, hasta que decidió presentarse en persona el jueves último, casi un mes después de haber iniciado los trámites para saber qué ocurría. Pidió hablar con el director de Identificaciones, pero no le atendió, solamente envió a un subayudante para decirle que ni él podía solucionar el problema, que debía esperar a que el consorcio diera una respuesta.

A un mes, ciudadana continúa sin cédula por falta de datos

“Estuve toda la mañana del jueves ahí, hasta que me pidieron que volviera por la tarde para probar la renovación vía sistema fuera de línea (con los maletines que llevan a domicilio). Así que regresé a las 15:00 horas para intentarlo. Me tomaron todas mis huellas dactilares, la fotografía y me hicieron abonar los 8.500 Gs por el trámite. Pero al final, me dijeron otra vez que la prueba fue fallida: intentaron subir mis datos, pero el sistema no arrojó nada”, expresó resignada.

Relató que hoy volvió a consultar al comisario si hubo algún contacto con el consorcio, así como también que más podían hacer, ya que ella no puede continuar sin el documento, ya que tiene trámites pendientes.

“Esto es una vergüenza. Pero la respuesta fue la misma de siempre: no hay retorno. Todas las veces me dijeron lo mismo. No tienen respuesta de la gente de Colombia, mis datos no aparecen en el sistema y hay que tener paciencia. Tampoco me dieron ningún documento que avale el problema que estoy teniendo. No me ofrecen ninguna alternativa. Y es una vergüenza que el sistema nacional no tenga acceso a nuestros datos, sino que dependa completamente de un sistema extranjero”, criticó ofuscada.

ABC Color intentó contactar con autoridades de Identificaciones, pero de momento no hubo respuestas.