Video: senador Retamozo recorrió el matadero municipal y se reunió con el intendente de Paraguarí antes de la venta del predio a su supuesta sobrina

Unas 17 familias que viven en las inmediaciones del matadero municipal de Paraguari, al conocer la información sobre la venta de dicho lugar y la posible construcción de uno nuevo, comenzaron a filmar el movimiento que se registraba en el sitio. El predio está ubicado en un privilegiado lugar, a unos 100 metros de la vía circunvalatoria de la ruta PY01,

En una de las filmaciones se ve al senador Ramón Retamozo ingresar al matadero municipal en compañía del intendente Marcelo Simbrón, ambos colorados cartistas. Las frecuentes visitas al lugar realizadas por el legislador en los primeros días del mes de enero llamó la atención de los lugareños, quienes se pusieron en alerta, ya que la mayoría de los vecinos están ocupando terreno municipal y aún no cuentan con título de propiedad, por lo que temen que sean desalojados para privilegiar a políticos colorados de la ciudad o del noveno departamento.

Asimismo, observaron que el parlamentario ingresó en su camioneta y un custodio a la seccional colorada, donde presumen se habría concretado el acuerdo para la venta del matadero. Dicho inmueble fue transferido a una supuesta sobrina del senador, identificada como Andrea María Graciela Martínez Villalba. Existen sospechas de que sería su testaferro, aunque el parlamentario rechazó esta versión.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los lugareños se enteraron recién la semana pasada de que el matadero municipal había sido vendido, lo que generó preocupación entre los vecinos asentados en terrenos municipales adyacentes al establecimiento. Ante esta situación, el viernes 14 de marzo realizaron una manifestación exigiendo el cese de la venta de inmuebles en la compañía Ñuatí.

Lea más: Paraguarí: Titular de la Junta Municipal evita tratamiento de venta de predio del matadero a presunta sobrina del senador Retamozo

Supuesta compradora del matadero sería insolvente

Los manifestantes accedieron a documentos que respaldan la venta directa del activo de capital realizada por el intendente Simbrón, el 18 de enero de este año, por G. 415.550.437 a nombre de Martínez Villalba, supuesta sobrina del senador Retamozo.

Además, según fuentes, la supuesta inversora del matadero es morosa en una cooperativa del departamento Central y tiene una mala calificación crediticia, lo que genera dudas sobre su solvencia económica para llevar a cabo una compra como la del predio municipal en cuestión.

Ante esta situación, el concejal municipal Rubén Fernández (ANR-HC) considera que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) debería investigar a la compradora del matadero.

Los concejales colorados Sara De Vigille, Rubén Fernández, María Cristina López y Gabriel Ramírez (PEN) solicitaron un informe al intendente municipal sobre la venta directa del matadero municipal. Esperaban que fuera tratado en una sesión realizada ayer, pero el presidente de la Junta, Andrés Báez (ANR-HC), levantó abruptamente la plenaria antes de que se tocara el tema.

En la reunión solo se habló de candidaturas, según edil

El presidente de la Junta Municipal, quien además preside la Seccional Colorada de Paraguarí, Andrés Báez, indicó que la reunión en la sede partidaria con el senador Ramón Retamozo y el intendente Simbrón fue para discutir las candidaturas en las próximas elecciones municipales. Según Báez, en ningún momento se habló sobre el matadero ni sobre la venta del inmueble en esa reunión, por lo que niega cualquier injerencia política por parte del senador Retamozo.

En cuanto a las acusaciones de que la compradora no tendría solvencia económica, Báez dijo que a los concejales lo que les interesa es recaudar fondos para la Municipalidad, cumpliendo con los requisitos legales, como la compra al contado y que la compradora no posea inmuebles. Sobre el origen del dinero, dijo que no corresponde a los concejales indagar en ese aspecto.

Lea más: Paraguarí: Denuncian que el intendente vendió el matadero municipal a una sobrina del senador colorado Retamozo

Báez señaló que el inmueble donde se encuentra el matadero, en el que viven otras 17 familias en la compañía Ñuatí, tiene una extensión de 25.000 metros cuadrados. La venta de 10.000 metros cuadrados se realizó a G. 40.000 por metro cuadrado, conforme lo establece la ordenanza tributaria municipal, lo cual, según él, es legítimo y legal.

Retamozo dice que le sugirió a su supuesta sobrina la compra de inmueble comunal

El senador Retamozo manifestó que en ningún momento negó haber estado en el matadero municipal, ya que fue a su sugerencia que su sobrina Martínez Villalba compró el matadero. Al ser consultado sobre el hecho de que su sobrina tiene deudas pendientes de pago a una entidad crediticia de más de G. 20 millones, según fuentes comerciales, dijo que ese es un problema personal de ella y que él también, en algún momento, estuvo en esa situación debido a otra persona. Pero es algo que debe explicar la compradora del matadero.

Aseguró que, si él hubiese querido comprar el matadero, no habría tenido ningún impedimento legal. “¿Cuál es el problema de que un senador compre un terreno?”, preguntó.

Añadió que la venta del terreno por parte de la Municipalidad se realizó cumpliendo con lo que establece la ordenanza tributaria de la comuna y que el precio se ajusta a lo establecido por la municipalidad, incluso superior al valor fiscal.

Añadió que buscan generarle un problema y que detrás de todo esto existe un interés político de ensuciar su imagen. Dijo que él no tiene por qué poner a nombre de otra persona sus bienes y, si se quiere investigar a la compradora, que se haga.

Advertencia y contradicciones de Retamozo

Señaló que todos pueden involucrarlo y publicar lo que deseen sobre su persona, pero que también se reservará el derecho de tomar acciones legales en su momento para demostrar la verdad sobre el tema.

Además, Retamozo confirmó que siempre se reunió con el concejal y presidente de la Seccional Colorada, Andrés Báez, porque lo considera su ahijado, ya que el edil municipal se inició con él desde muy joven en la política y ahora es titular de la seccional de Paraguarí. Dijo que hablaron sobre el matadero y otros terrenos disponibles, y que él le presentó a la compradora, quien visitó otros inmuebles, pero optó por la compra del matadero. Es decir, contradijo al concejal.

Señaló que, si se va a seguir especulando sobre su influencia en la compra del matadero, sugerirá a la compradora que deje sin efecto la transacción realizada con la Municipalidad, pero que esa será una decisión que deberán tomar las partes.

Finalmente, aseguró que la venta del matadero es un procedimiento administrativo que involucra a los concejales, quienes aprobaron la transacción, y a la Municipalidad, que cobró por el inmueble.

El parlamentario aseguró que tiene disponibilidad para poder comprar cualquier terreno y que los que dudan de su solvencia económica pueden verificar su declaración jurada, donde se registra que los inmuebles que dispone los ha venido adquiriendo desde 1986, mucho antes de entrar en la política. Sin embargo, ayer dijo lo contrario.