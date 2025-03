Florideños denuncian sobrefacturación de la Essap

Un grupo de vecinos de la ciudad de Villa Florida, en el departamento de Misiones, denunció que existe una sobrefacturación en los servicios de agua potable brindados por la Essap.

Según mencionaron, en los meses de diciembre de 2024, enero, febrero y marzo del presente año, se empezó a promediar el consumo de agua, ya que no contaban con el personal que realizaba la lectura de los medidores, y se aplicaron costos muy elevados.

Lea más: Villa Florida: denuncian mala calidad del agua proveída por la Essap

Al respecto, uno de los usuarios del servicio, César Cabrera, señaló que ya venía teniendo algunos inconvenientes con la lectura de su medidor desde octubre del año pasado y que, tanto en las oficinas de Villa Florida como en las de San Juan, no pudieron solucionarlo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Yo estuve teniendo algunos inconvenientes desde octubre del año pasado, donde, a mi criterio, sobrefacturan mi servicio, ya que en la primera facturación tuve que pagar G. 212.000 y eso me pareció muy raro. Me acerqué a la oficina local y me derivaron hasta la oficina de San Juan Bautista, pero tampoco pudieron solucionarlo”, explicó.

Manifestó que, a partir de esta situación, comenzó a realizar un control estricto sobre las facturaciones y encontró que le estaban promediando el consumo de agua con valores demasiado elevados.

“En mi casa somos solamente dos personas y, de acuerdo con el control que estoy realizando con mi medidor, solo estamos consumiendo aproximadamente 15 metros cúbicos por mes, pero ellos me promediaron en 20 metros cúbicos por mes, y por eso estoy realizando esta denuncia”, manifestó Cabrera.

De igual manera, el concejal municipal Teodocio González(PLRA) recalcó que existe un inconveniente en las facturaciones desde hace tiempo y que, en varias ocasiones, ya se acercaron al presidente de la entidad en busca de una solución.

“En abril de 2024 tuvimos una reunión con el presidente de la Essap, Luis Bernal, donde presentamos estos inconvenientes sobre la facturación, la calidad del agua, entre otros casos. En ese momento, nos prometió una solución, pero hasta ahora seguimos con la misma problemática”, señaló.

Los vecinos de esta comunidad piden una intervención urgente por parte de las autoridades correspondientes para solucionar esta problemática, que vienen arrastrando desde hace varios meses.

Por su parte, el jefe regional de la Essap, Carlos Meza, indicó que en estos últimos meses no se contaba con personal lector de medidores, ya que sus contratos vencieron y no fueron renovados.

“En el caso de Villa Florida, estuvimos sin funcionarios en los meses de enero y febrero, entonces hicimos una promediación a los usuarios de acuerdo con su última facturación. Es decir, los que estaban pagando G. 30.000 se mantuvieron en ese monto en estos meses”, dijo.

“Sobre la denuncia de sobrefacturación, invitamos a los usuarios a que se acerquen a hacer la denuncia correspondiente, para que podamos ir hasta sus viviendas y verificar la situación”, agregó Meza.

También mencionó que ya se regularizaron los respectivos contratos con los funcionarios y que la lectura mensual de los medidores se está normalizando.