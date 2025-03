Aún no funciona la planta de oxígeno del Hospital General de Coronel Oviedo

La planta de oxígeno del Hospital General de Coronel Oviedo no se encuentra operativa y el nosocomio no cuenta con un suministro de contingencia en caso de una falla del sistema de provisión. También existen denuncias de que el compresor de la planta instalada no cumple con las especificaciones técnicas para proveer oxígeno de calidad para uso médico.