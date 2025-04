Tribunal realizó constitución en juicio por crimen de anciana en Barrio Obrero

El segundo día del juicio oral y público por la violenta muerte de Ada Estela Gaona viuda de Aguilera, asfixiada en su domicilio ubicado en Barrio Obrero, prosiguió con la constitución del Tribunal de Sentencia en la vivienda ubicada en 6ª Proyectada 1.802 esquina O”Leary, Barrio Obrero. La víctima, viuda de un militar, tenía 82 años y falleció asfixiada.

Hasta dicho local se constituyó una comitiva encabezada por el Tribunal de Sentencia presidido por Yolanda Portillo e integrada con Héctor Capurro y Juan Carlos Zárate, así como el fiscal Hernán Mendoza, el abogado querellante José Domingo Almada y la defensora Carmen Saldívar.

La única acusada en esta causa es Ydolvina González de Bogarín, quien se encargaba del cuidado de la víctima en los fines de semana. Cuando ocurrió el crimen, la ahora acusada por homicidio doloso -quien se encuentra en prisión- tenía tres años de antiguedad.

“La casa era extremadamente segura”, afirmó abogado

“La constitución fue buena principalmente para que el Tribunal vea que era una casa muy segura. Era una muralla relativamente baja pero encima tenía una verja alta con espuelones de 3 metros. Y la seguridad par entrar a la casa propiamente dicha, son de esas casa antiguas, la puerta principal de madera maciza con cinco trabas y la del fondo y la lateral, todo de hierro macizo, candado. La casa era extremadamente segura y era imposible que alguien pueda ingresar a la casa sin romper ni dejar vestigio de violencia. Acá no se rompió nada, ni el vidrio” explicó Almada.

El abogado querellante hizo hincapie en que no se rompió ni un solo vidrio en la casa. También comentó que la acusada dijo que desconocidos la ataron con las manos hacia adelante y pusieron un trapo en su boca y así permaneció desde las 23:00 del 10 de abril de 2022 hasta las 07:30 del día siguiente, cuando la siguiente cuidadora la liberó cuando llegó a la casa.

“La única persona que estuvo con la sera el 10 de abril de 2022 fue Ydolvina que era la señora que la cuidaba Ella dice que lo único que se acuerda es que amaneció en el piso atada de manos y pies, y con un trapo en la boca y ella no se acuerda de absolutamente nada, cuando eso pasó en la misma casa. Lo llamativo es que la hoy acusada dice que no se acuerda de nada, pero la prueba toxicológica dio negativo. Es decir, no fue dopada ni nada”, comentó Almada.

El juicio continúa mañana a las 10:00, con testificales.