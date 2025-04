Cardenal paraguayo confirma que ya fueron convocados y admite “diferencias” entre pares

Desde el Vaticano se informó este lunes sobre la muerte del papa Francisco, Jorge Bergoglio. Falleció a los 88 años tras una situación complicada de salud de la cual venía recuperándose.

El cardenal español -nacionalizado paraguayo- Cristóbal López, arzobispo de Rabat, Marruecos, informó que desde la sede papal ya fueron convocados para mañana, a fin de iniciar el proceso de elección del nuevo mandatario de la Iglesia católica.

“En este momento ya hemos sido convocados para a partir de mañana empezar a tener esas reuniones que se llaman congregaciones de todos los cardenales para compartir cuál es la situación de la Iglesia y del mundo en estos momentos, y para ver cuál es el retrato robot del Papa más conveniente para las circunstancias en que vivimos”, dijo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Papa Francisco: así fue la visita de Jorge Bergoglio a Paraguay en 2015

Elección del nuevo Papa puede durar 15 días

Precisó que en los primeros días se llevará adelante el proceso de sepelio del argentino y, una vez que termine, se convocará al cónclave, instancia en la que los cardenales eligen al nuevo líder católico.

Mencionó que podría durar hasta 15 días el proceso de elección del nuevo Papa, desde el inicio con las congregaciones hasta la instalación del nuevo Santo Padre.

“Esto durará quizás una semana, no tengo experiencia personal y después se convocará en una fecha el cónclave, donde ya no todos los cardenales, sino solamente los que tienen menos de 80 años -como es mi caso- participaremos. El cónclave tiene una duración no concreta, hasta que resulta elegido un nuevo obispo de Roma que es el Papa. Eso ocurre cuando dos tercios por lo menos de los cardenales votan por ese candidato. Todo eso puede llevar 15 días”, explicó.

Lea más: Francisco, el primer papa latinoamericano y su complicada relación con América Latina

“No estamos divididos, pero somos diferentes”

Sobre el futuro de la Iglesia católica, el cardenal López negó que entre sus pares haya división; sin embargo, reconoció que hay posturas diferentes sobre el enfoque político o moral que debe llevar adelante la institución.

“No es que estemos divididos, es que somos diferentes, cada uno tiene su forma de ver las cosas. No es lo mismo lo que yo veo desde Marruecos que lo que el cardenal Adalberto Martínez ve desde Paraguay. Podemos estar muy unidos en la fe y afectivamente, pero tener visiones diferentes con respecto a lo que se necesita en este momento en la Iglesia”, mencionó.

Reconoció que hay cardenales que quieren “acelerar” en cuanto a la apertura de la Iglesia, mientras que otros buscan “frenar” o son de tendencia más conservadora.

No supo precisar si hay más cardenales de alguna u otra tendencia porque dijo no conocerlos a todos. Sin embargo, mencionó que considera que la mayoría pretende seguir con lo establecido durante el pontificado de Francisco, a quien se lo ve como un aperturista.

Lea más: Fracisco, el papa que remó contra los conservadores

Cristianos en desacuerdo con papa Francisco

López, asimismo, admitió que hay cristianos que están en desacuerdo con las decisiones adoptadas por el Santo Padre recientemente fallecido, aunque lo lamentó.

“No comparto esa opinión que deja más dudas que certezas. El Papa nos ha ayudado a volver a las fuentes del evangelio y que nos ha confirmado en nuestra fe (…) Lo que pasa es que muchas de las cosas que él ha hecho, dicho y gestionado no ha gustado a todo el mundo; que las aperturas que ha hecho ponen en crisis a personas que están acostumbradas a tenerlo todo claro y cierto”, subrayó.

Como mensaje a la feligresía católica en ocasión de lo que enfrentará la Iglesia en estos días, resaltó la “esperanza”.

Además de López, el Paraguay tendrá un segundo representante en el cónclave para la elección del nuevo líder de la Iglesia católica, en la persona de monseñor Adalberto Martínez, cardenal designado por Francisco.