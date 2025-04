Tribunal convocó a Giuzzio para juicio, pero exministro dice que competencia no está firme

El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos que fue sorteado para juzgar al ex ministro del Interior Arnaldo Giuzzio, programó nuevamente para este miércoles el inicio del juicio oral y público al acusado de supuesto cohecho pasivo agravado (coima). Sin embargo, la defensa del también ex titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) advirtió que la competencia del colegiado de sentencia no está firme, ya que hay un recurso pendiente.