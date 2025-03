Confirman a tribunal que juzgará al exministro Giuzzio por recibir favores de un supuesto narco

El Tribunal de Apelación en lo Penal, conformado por los magistrados Andrea Vera Aldana, Arnulfo Arias Maldonado y Bibiana Benítez Faría, por medio del Auto Interlocutorio (AI) N° 42, rechazó la recusación planteada por el abogado Emilio Fúster, defensor del exministro de Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y de Interior Arnaldo Giuzzio, contra los jueces Adriana Planás y Matías Garcete, presidenta e integrante del Tribunal de Sentencias Especializado en Delitos Económicos, respectivamente.

Con esta decisión, tanto Planás como Garcete podrán intervenir y dar continuidad al juicio oral y públicoal exministro por supuesto cohecho pasivo agravado, para lo que se debe fijar una nueva fecha.

La defensa de Giuzzio había recusado a los magistrados Adriana Planás y Matías Garcete, porque a su entender incumplieron un pedido de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que, en virtud al trámite de una acción de inconstitucionalidad impulsada por el enjuiciado, solicitó el expediente principal del caso, pero los juzgadores remitieron las copias del mismo.

Además, el abogado defensor de Giuzzio también señaló que Planás actuó con resentimiento hacia el acusado, pues en el pasado el mismo había allanado la oficina del padre de la magistrada. Por su parte, ambos juzgadores rechazaron los argumentos señalados por la defensa y solicitaron el rechazo del incidente.

Unánime rechazo por su improcedencia

La camarista Andrea Vera señaló que tras haber analizado el incidente de la defensa del acusado, “resulta notoria que las manifestaciones alegadas no revisten fundamentos válidos respecto a la causal invocada. En ese sentido, surge sin lugar a dudas que la presente recusación tiene un carácter eminentemente dilatorio y obstruccionista a la progresividad procesal”.

A esto agregó que, “más allá de la extensa explicación del recusante, no ha logrado justificar la causal establecida en los Art. 50 inc. 6, 10, 12 y 13 del C.P.P., como tampoco los motivos graves exigidos por la norma para la viabilidad de su pedido, puesto que, además, los actos procesales, cualesquiera sean, no pueden servir de sustento a ninguna recusación”.

Por su parte, el magistrado Arnulfo Arias sostuvo que “la conformación del Tribunal de Sentencia designado ha sido de conocimiento de todas las partes, quienes no han objetado a sus miembros, por alguno de los motivos previsto en el Art. 50 del CPP”.

Por último indicó el camarista Arias, “en cuanto a lo sustancial, no se advierte algún motivo que justifique las causales invocadas, el Incs. 6 y .10 del Art.50 del C.P.P. Se alega igualmente el Inc. 12, sin precisar los antecedentes y ni acreditarlos”. Su voto fue por el rechazo.

A su turno la magistrada Bibiana Benítez, se adhirió al voto de su colega Adrea Vera. De esta forma la decisión por el rechazo de la recusación fue unánime.

Giuzzio recibió coima, según acusación

Arnaldo Giuzzio ocupó el cargo de ministro del Interior entre el 22 de enero de 2021 y el 22 de febrero de 2022; y desde julio de 2021 tuvo contacto frecuente con el presunto narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, quien era administrador de las firmas Black Eagle SA y Ombú SA, empresas que se dedican a blindar vehículos.

Marcus Vinicius era buscado por Brasil por supuesta implicancia en una red que operaba en el narcotráfico y lavado de dinero, hasta que fue detenido en ese país el 15 febrero del año 2022.

La acusación presentada el 16 de agosto de 2023 puntualiza que el supuesto narcotraficante se acercó a Arnaldo Giuzzio con el fin de convertirse en proveedor del Estado para blindar autos del Ministerio y la Policía.

Así, durante esa relación y su ejercicio como ministro, Arnaldo Giuzzio aceptó servicios de blindaje a móviles de la Policía en carácter de “cortesía” de la mano de las empresas de Espíndola, de acuerdo a la hipótesis del Ministerio Público.

El narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua y el entonces ministro del Interior Arnaldo Giuzzio, en el predio de las Fuerzas de Operaciones Policiales Especiales (FOPE).

Comunicación frecuente entre Giuzzio y Espíndola

Las comunicaciones vía WhatsApp entre Giuzzio y Espíndola eran frecuentes, incluso la fiscalía resalta que se encontraron en sede de las Fuerzas de Operaciones Policiales Especiales (FOPE).

En octubre de 2021, un vehículo del Ministerio del Interior fue blindado y reparado en las empresas de Espíndola, para la llegada de un integrante de la Policía de Israel a nuestro país.

En diciembre, Giuzzio fue hasta la sede de Black Eagle SA, en Ciudad del Este, y presenció la prueba de balística de chalecos y luego esto se repitió en la FOPE, con Espíndola presente.

En ese diciembre de 2021 Giuzzio y su familia fueron al Brasil con una camioneta de Ombú SA y era de uso personal de Jussara Cabral, pareja de Marcus Vinicius.