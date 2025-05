Adultos mayores se manifiestan en Pilar y critican al vicepresidente Alliana

En la mañana del jueves 1 de mayo, alrededor de cincuenta adultos mayores se congregaron en la plaza del barrio Obrero de la ciudad de Pilar para manifestarse en reclamo de mejoras sociales y económicas.

La protesta tuvo un fuerte contenido crítico hacia el actual vicepresidente de la República, Pedro Lorenzo Alliana (Mangui), oriundo de la zona, a quien acusaron de ignorar los problemas que afectan a su propio pueblo.

Uno de los participantes, Agustín Montiel Ayala, señaló que Alliana “No le hace caso a su pueblo”. En tono enérgico, afirmó: “Ellos son ladrones. Este Alliana se construyó una mansión cerca del Instituto de Previsión Social (IPS), con estacionamiento para seis camionetas, y no se acuerda que en Pilar hay hombres y mujeres que ya no pueden trabajar, que no tienen familia, y que están padeciendo”, afirmó.

De los Santos Ríos, presidente de la Asociación de Adultos Mayores de Ñeembucú, también alzó su voz: “Pedimos al gobierno nacional que se nos pague la pensión equivalente al 50% del salario mínimo, que hoy es de 1.400.000 guaraníes”. Actualmente, los adultos mayores reciben solo 699.577 guaraníes, lo que consideran insuficiente para cubrir sus necesidades básicas.

Ríos denunció además que instituciones como la ANDE y la ESSAP emiten facturas excesivas a personas mayores que viven con lo mínimo.

“Muchos abuelos tienen apenas una heladera, pero reciben facturas altísimas. Si no pagan, sin piedad les cortan el servicio, incluso a quienes están en sillas de ruedas”, lamentó.

Según sus datos, en Ñeembucú hay al menos 100 personas que aún no acceden a la pensión alimentaria a la que tienen derecho por ley.

“Con lo que nos pagan apenas cubrimos luz y agua. Ellos se llevan todo otra vez y nos dejan sin nada. Si no hacemos otro trabajo, no sobrevivimos. Yo gracias a Dios aún tengo fuerzas y vendo menudencias, pero muchos ya no pueden hacer otro trabajo”, agregó Ríos.

Durante la manifestación también se escucharon pedidos concretos de ayuda. Juan Escobar, de 84 años y vecino del Vicepresidente Alliana en el barrio General Díaz, solicitó asistencia médica. “Yo soy vecino del Vicepresidente y quiero pedirle que me ayude con una consulta al oculista y con unos anteojos. Estoy perdiendo la vista”, expresó.

Los adultos mayores esperan que sus voces sean escuchadas y que sus reclamos no queden en el olvido.