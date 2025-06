Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez

El abuso y maltrato en la vejez es un problema social que afecta a muchas personas mayores en todo el mundo. El abuso puede manifestarse de diversas formas, como maltrato físico, psicológico, financiero o negligencia. La ONU reconoce que este tipo de maltrato es una violación de los derechos humanos.

La resolución de las Naciones Unidas que establece esta fecha tiene como objetivo principal generar conciencia sobre la necesidad de proteger a las personas mayores de cualquier tipo de abuso y maltrato.

La fecha es una oportunidad para recordar a la sociedad la importancia de respetar, cuidar y proteger a las personas mayores, así como para promover políticas públicas que garanticen su bienestar y dignidad.

En nuestro país, la Asociación Central de Funcionarios Públicos y Docentes Jubilados del Paraguay destaca el compromiso asumido con los adultos mayores y las acciones de protección y promoción de sus derechos.

En un comunicado a la opinión pública exhortan a los representantes del Gobierno a que impulsen y promuevan la ratificación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, para que puedan gozar de la protección plena de sus derechos y, más aún, teniendo en cuenta la condición vulnerable en que viven hoy miles de ellas en nuestro país.

“Con la ratificación de la mencionada Convención Interamericana, se dará un paso muy importante en la proyección de vida de las personas adultas mayores amparadas en la Constitución Nacional. Desde la Asociación Central de Funcionarios Públicos y Docentes Jubilados del Paraguay, como organismo de la sociedad civil, manifestamos nuestro más férreo compromiso de redoblar los esfuerzos en pos de un envejecimiento activo de nuestra población como así, el respeto integral por los derechos de los adultos mayores”, indican.

En el documento también recuerdan las palabras del papa Francisco: “El anciano no es un extraterrestre. El anciano somos nosotros: dentro de poco, dentro de mucho, inevitablemente, aunque no pensemos en ello. Y, si no aprendemos a tratar bien a los ancianos, así nos tratarán a nosotros”.