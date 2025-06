Llamado a la solidaridad: piden ayuda para abuelo con cáncer que no tiene familia

Santiago Patiño (75) es un paciente con cáncer de próstata que es tratado en el Instituto Nacional del Cáncer (Incan). Para recibir su medicación y atención médica, es ayudado por la señora Natividad Cristaldo, quien pese a no ser familiar, ha utilizado hasta sus ahorros para darle al abuelo una mejor calidad de vida.

Don Santiago, oriundo de Ypacaraí, ingresó esta semana a quirófano en dos ocasiones, por lo que Natividad apela a la solidaridad ciudadana para seguir cubriendo los gastos medidos del paciente.

“Ya no tengo cómo solventar sus gastos. Desde hace mucho me hago cargo de él, le llevo a sus consultas, le compró sus remedios y pago para que le cuiden. Él no tiene familia, no tiene hijos y, su esposa falleció hace varios años”, contó.

Ayuda solidaria: paciente entró a cirugía dos veces esta semana

Natividad explicó que el hombre, no es familia, tampoco es vecino, pero que tras ayudarlo la primera vez, se sintió responsable de él y, a partir de entonces, se hace cargo de todos sus gastos médicos. Sin embargo, en lo que va de la semana, ya ingresó a cirugía en dos ocasiones y, los gastos son demasiados.

“Él esta internado en el Incan y ya utilicé todos mis ahorros. Necesito de ayuda, porque también tengo familia, tengo hijos de los que me tengo que hacer cargo. Son varios los remedios que tenemos que comprar, porque no todo hay en el hospital”, expresó la mujer, quien dice que además del traslado hasta el hospital, se hace cargo de comprar medicamentos y otros insumos.

Para solventar parte de los gastos, Natividad está realizando un sorteo solidario. Cada boleta cuesta G. 10.000. Los que deseen ayudar al señor Santiago, puede comunicarse con Natividad al (0984) 758-140.