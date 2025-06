Denuncian incumplimiento de Peña y nulo avance en terapia neonatal del Hospital Nacional

Una fuerte crítica al gobierno de Santiago Peña lanzó el jefe de Pediatría del Hospital Nacional de Itauguá, Jesús Irrazábal, al acusarlo de incumplir las promesas tras la paralización de las obras de la UTI de neonatología del centro asistencial.

“Pasó lo que supusimos siempre que iba a pasar, que se iban a detener las obras y que no iba a continuar, porque acá las promesas no se cumplen, aunque estén acompañadas de lágrimas. Las promesas no se cumplen y si se cumplen, se cumplen con máscaras, se inauguran hospitales grandes como, por ejemplo, el que se hará en Itapúa y está muy bien, pero mientras tanto un hospital que es un buque insignia se está cayendo a pedazos”, lamentó.

Explicó que un tercio de la mortalidad infantil es neonatal, lo que es el motivo principal para contar con una UTI neonatal que esté funcionando, lo que daría un poco de respiro al sistema público de salud e incluso al privado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Hace dos años y un mes que nuestra terapia está cerrada por reparaciones y ahora, en este mismo instante, hoy está detenida la reparación de lo que sería la unidad más grande de todo el país”, denunció.

Lea más: Hackean ahora datos de Salud Pública y JEM, admite Mitic

Falta de medicamentos

Afirmó que las autoridades del Ministerio de Salud llenaron de procesos burocráticos los pedidos en los que desde el Hospital Nacional urgen por la culminación de las obras y la habilitación de la UTI neonatal, por lo que entiende que las autoridades buscan “patinar” en dar la respuesta.

“Hasta ahora no se obtuvo ninguna respuesta, sabemos por qué los directores nos han dicho que el problema sale del Ministerio de Economía, que no ha pagado a las empresas que están haciendo las reparaciones y como no se les ha pagado, entonces detuvieron las reparaciones por eso. Esa es la respuesta real que obtuvimos”, señaló.

Recalcó que en este momento estamos en el auge de los cuadros respiratorios, incluidas todas las edades pediátricas, las cuales son de mayor riesgo.

“Son edades con mayor riesgo y entre ellos están los recién nacidos y los lactantecitos de alrededor y menor de 6 meses, generalmente requieren internación y en este momento estamos con faltantes de insumos en la farmacia que se aplican a esas edades”, refirió.

Lea más: Hospital San Pablo: solo si se madruga, Ministerio de Salud ayuda

Ministerio de Salud trabaja mal

Criticó que el Ministerio de Salud Pública les hace trabajar mal en un momento muy necesario, cuando es más importante sentir el respaldo de la cartera estatal.

“Te quitan el respaldo y al quitarnos a nosotros el respaldo dejan vulnerable al pueblo, a la gente, a las familias. Entonces, siempre nos hacen esto. No es que faltan todos los insumos, faltan algunos así estratégicos, puntuales y en este caso justo el que más usamos por debajo de 6 meses. Y lo cual nos hace pensar, ¿cómo es que ellos trabajan?, ¿qué clase de calidad de trabajo es lo que tiene el Ministerio como gestión, que no se está dando cuenta que se le está acabando un insumo y no tienen la capacidad para reponer antes que se acabe?”, concluyó.