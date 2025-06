Habilitan pabellón respiratorio en HRE ante aumento de casos respiratorios.

El director del Hospital Regional de Encarnación, Jorge Ayala, informó que esta semana habilitaron dos pabellones discriminados para la atención de cuadros respiratorios: uno para atenciones pediátricas y otro para adultos. Esta medida responde al aumento de pacientes que llegan al sistema con enfermedades respiratorias. El objetivo es minimizar los posibles contagios que se puedan dar dentro del hospital.

En las últimas tres semanas se evidencia un crecimiento de casos de enfermedades tipo influenza (ETI), que ascendieron desde 2.686 casos en la primera semana del mes, hasta un registro de 4.330 en la semana anterior, en el departamento de Itapúa.

Además, los cuadros graves registraron un aumento desde los 241 en la primera semana de junio, hasta los 339 casos en la última semana.

El médico manifestó que la presencia de cuadros que requieren mayor complejidad en la atención responde principalmente a grupos vulnerables (menores de 2 años y mayores de 60), y que en la mayoría de los casos no cuentan con el esquema de vacunas contra la influenza.

Reforzar cuidados

Ayala explicó que los nuevos pabellones están estructurados para fortalecer los cuidados y evitar que se expanda el contagio. Recordó que durante la primera etapa de la infección respiratoria suele ser el momento en que es más contagiosa.

En estos lugares, el uso de tapaboca es obligatorio para todos quienes ingresan; además, no está permitido el acceso a niños que no sean pacientes o no requieran atención médica. Explicó también que no permitirán el uso compartido de objetos personales, como por ejemplo las bombillas cuando se consume mate o tereré.

Instó a la ciudadanía a continuar con los cuidados preventivos, como el lavado constante de manos, el uso de alcohol en gel y evitar que niños o adultos con síntomas se expongan a ambientes compartidos, como la escuela, por ejemplo.