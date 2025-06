Centros ya registran casos de adictos al fentanilo en Paraguay

El director del Centro de Adicciones Padres unidos en el amor y la fe (Puafe), Carlos Bittar, comentó que desde los locales terapéuticos están preocupados por los casos de consumo de fentanilo en nuestro país.

Comentó que la adicción al fentanilo en el Paraguay se viene observando desde el 2020, principalmente en casos que los consumidores son profesionales de la salud, tanto médicos como enfermeros.

Señaló que los profesionales de la salud son usualmente los consumidores de esta droga por el acceso fácil que tienen debido a que es un fármaco de terapia intensiva.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Estos empezaron con el consumo la droga para poder “aguantar” las extensas horas laborales, acotó.

Lea más: Fentanilo: ¿qué es y por qué se lo conoce como una droga “zombi”?

Consumidores fuera de “población habitual”

Bittar, sin embargo, resaltó que en las últimas semanas están observando ya casos de adicción en personas no vinculadas al sector de la salud, que se supone tienen una limitada capacidad de acceder a la droga.

Bittar refirió que actualmente están tratando a un paciente de 25 años que es consumidor adicto de fentanilo y que no es profesional de la salud.

No quiso dar detalles por tratarse de un cuestión de índole privada, pero precisó que lo preocupante es que se trata de un joven universitario, cuya carrera académica ni siquiera tiene relación con la salud. Acotó que este reside en el departamento Central.

En ese sentido, mencionó que resulta llamativo cómo pudo acceder a la droga este paciente. Comentó que le consultaron ello, pero no quiso informar de dónde consigue el fentanilo. “Se encienden las alarmas en muchos sentidos. ¿Cómo está accediendo él a esta sustancia?”, sostuvo.

Preocupación por adictos al fentanilo

Así también, dijo que tiene conocimiento que en otro centro terapéutico de Coronel Oviedo hay una paciente del mismo tipo -no profesional de la salud- que está siendo tratada por adicción al fentanilo.

El director del centro Puafe resaltó que genera preocupación encontrar este tipo de casos en personas que tienen difícil acceso a la droga.

“La problemática es que el fentanilo ya está en la calle y lastimosamente nuestra experiencia refiere que hace 25 años comenzamos a conocer a los primeros usuarios del crack y en el 2002 recurrí a los medios de control -como Senad y el Congreso- a dar esa voz de alarma, a lo que me respondieron que había forma de controlar, cosa que nunca sucedió porque vemos en las calles a zombis”, dijo.

Lea más: Argentina: suman 33 fallecidos a causa de fentanilo contaminado

Fentanilo, más adictivo que el “chespi”

Resaltó que el fentanilo es mayormente adictivo que el “chespi” o crack, el cual -dijo- está causando estragos en la población por la gran cantidad de consumidores a nivel país.

“Si no hacemos algo ahora, no vamos a poder controlar porque la adicción al fentanilo es de más alta complejidad en el tema la desintoxicación, no es como la marihuana, la cocaína, el crack o los ansiolíticos”, dijo.

Detalló que las personas que están tratando por adicción al fentanilo lo están consumiendo mediante el uso de jeringas.

Piden ser incluidos en plan “Sumar”

Por otra parte, Bittar solicitó al Ministerio del Interior (MI) ser parte del proyecto del Gobierno contra la adicción a las drogas, denominado “plan Sumar”.

Mencionó que los centros terapéuticos del sector privado cuentan con personal e infraestructura requerida para un tratamiento integral de los adictos. Sin embargo, dijo que, debido al alto costo que demanda la terapia, no cuentan con el presupuesto suficiente para brindar una atención gratuita.

En ese sentido, refirió que requieren de una apoyo del Gobierno para poder mitigar este flagelo que afecta a nivel país. Agregó que, hasta el momento, no recibieron respuesta por parte del MI.