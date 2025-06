Tomó viagra, tuvo erección por más de cuatro horas y fue a urgencias

La semana pasada un joven de entre 22 y 23 años fue a la urgencia del Hospital de Clínicas por dolores en el pene tras una erección prolongada de más de cuatro horas, tras ingerir pastillas de viagra. El doctor Victorino Isasi, urólogo jefe de la urgencia del hospital, contó por qué se produce este tipo de situaciones.

“Todo lo que sean estos vasos dilatadores, llámese viagra, que en realidad se llama sildenafil, tadalafil, avanafil, y similares se usan para tratar la disfunción sexual eréctil. Es de venta libre, por tanto, tienen ciertos efectos, no solamente a nivel del órgano genital. Por eso es que el paciente tiene que consultar antes de consumir esto”, recomendó.

Explicó que las personas que tuvieron algún cuadro de síndrome coronario agudo, un infarto o similar, generalmente suelen recibir ciertas medicaciones, tipo nitritos o nitratos, por lo que para las mismas está contraindicado el uso de estos vasos dilatadores, porque pueden producir algo que se llama síncope.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“El síncope cardíaco es una caída brusca de la presión arterial que puede llevar justamente a la parada cardíaca y posterior muerte del paciente”, señaló.

Lea más: Viagra sin receta: los riesgos reales de la pastilla azul que muchos ignoran

¿Qué es el priapismo?

Señaló que en el caso del joven que acudió a consultar se dio un caso de priapismo, un cuadro de una erección prolongada mayor a cuatro horas y que es dolorosa.

“Generalmente, no se suele producir por este tipo de medicamentos. Lo que pasa es que hay que ver si este chico no consumió algún otro tipo de sustancia, llámese marihuana o cocaína. Con estas sustancias, más la sumatoria del vaso dilatador puede producir un priapismo. Pero los vasos dilatadores en sí no te van a producir priapismo”, detalló.

Remarcó que por eso es importante investigar los demás estados que le llevaron a que se produzca un priapismo en este chico, ya que la mezcla específica con cocaína o marihuana produce efectos diferentes.

“El priapismo, pues, se divide de dos maneras, los que son de bajo flujo o los venosos y los que son de alto flujo, que son los arteriales. Justamente los venosos que son de bajo flujo y tienen pronóstico se dan con la marihuana. Los que son de alto flujo se suelen dar con la cocaína, que tiene un poquito mejor pronóstico que el de bajo flujo”, precisó.

Lea más: El viagra paraguayo es la cáscara de mango, dice horticultor y explica por qué

Erección prolongada

Detalló que cuando la erección pasa las cuatro horas y se vuelve dolorosa, se trata de priapismo. Pero si es una erección que dura más de una hora y no duele, entonces no es de priapismo, solamente es una erección prolongada.

Agregó que existen otros causales, como la anemia, células falciformes, algunas leucemias o similares.

Dijo que con el alcohol se produce más vasodilatación, es decir, el vaso se dilata más, generando mayor flujo sanguíneo, lo que puede hacer es prolongar un poco más el efecto.