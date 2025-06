Preocupa postura del Estado en torno a organizaciones LGBTIQ+

El Estado Paraguayo se está alineando con una retórica y una política dura que atenta en contra de los derechos humanos y la vida de las personas, especialmente las de la comunidad LGBT, lamentó Simón Cazal, vocero de Somos Gay, durante el evento de la marcha y parada del orgullo.

“La postura oficial del gobierno paraguayo de no reconocer la igualdad de las personas de las personas LGBT, que debe afrontar la ley, se ha manifestado en los últimos años en forma de violencia directa en contra de las personas más vulnerables. Estamos muy preocupados en este momento por la postura que el gobierno sostiene con respecto a la juventud y la niñez LGBT, particularmente", aseveró.

Criticó que hoy en día la comunidad no está teniendo cabida dentro del sistema público de educación y no encuentran ninguna atención a su necesidad en el sistema de salud, haciendo de estos dos puntos los principales reclamos en la marcha de este año.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“La sociedad paraguaya yo creo que está muy avanzada en ese aspecto, la discriminación social, si bien es cierto que es presente todavía, no es igual a como era hace 10 o 20 años cuando estábamos arrancando con las primeras marchas”, afirmó.

Lea más: Marcha del orgullo LGBTQI+ no se suspende por lluvia: invitan a llevar paraguas de colores

Crecen marchas del orgullo LGBTIQ+

Indicó que el crecimiento de las manifestaciones les da mucha esperanza de que hay más ciudadanía organizada y más conciencia social de que las personas LGBT son personas y que tienen derechos y tienen derecho a una vida libre de violencia.

“Hay un avance social, pero eso no se refleja en las autoridades. Las autoridades nosotros vemos que van de contramano, que en realidad vemos más autoridades reaccionarias, vemos más discursos de odio de parte de las autoridades ahora que antes. O sea, anteriormente teníamos que la presencia del Estado estaba acompañada por la postura de la sociedad y ahora lo que vemos es que hay una disonancia. La sociedad está avanzando, pero el Estado se niega a avanzar con ella“, explicó.

Agregó que el principal problema se da en materia de educación, ya que el gobierno no garantiza la educación de las personas LGBT en la niñez y en la adolescencia.

“Si bien hay mecanismos para prevenir el bullying, para prevenir la violencia en las instituciones públicas, el gobierno ha dado órdenes directas de que no se registre esa violencia y como no se registra, no existe, y al no existir, no hay política pública que responda”, aseveró.

Lea más: Parada del Orgullo LGTBI+: ¿por qué se movilizan este año?

Pánico moral

Condenó el exacerbado énfasis del discurso oficial, particularmente del sector oficialista del Partido Colorado, que se monta en agitar lo que llaman “pánico moral”, que utiliza a la comunidad LGBT como excusa y lees deshumaniza como “ideología de género” o reduce a esa clase de cosas retóricas para validar la discriminación y la violencia que hay ahora mismo hacia las personas LGBT.

Celebró que hoy día hay menos miedo para expresar libremente la sexualidad de cada uno, donde la internet ayuda mucho, haciendo que la sociedad esté más integrada globalmente.

“La insistencia en negar la existencia, en reprimir la existencia, en castigar la existencia pública se hace más difícil. Ya por ver la cantidad de gente joven que hay, efectivamente está cambiando esa actitud social y eso permite que más gente sea libre y haya más gente LGBT de viva. Antes la gente moría en el closet y ahora gradualmente esto está cambiando”, concluyó.