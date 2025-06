Camioneta fue tragada por un gran bache en San Antonio

La avenida San Antonio, ubicada en la ciudad del mismo nombre, se encuentra en un estado deplorable, llena de baches grandes y profundos. En la madrugada, un conductor fue “tragado” por uno de estos cráteres.

El ciudadano iba a bordo de una camioneta y no dimensionó la profundidad del pozo debido a la acumulación del agua de lluvia. El conductor quedó atascado en medio de la fría noche por varias horas, hasta que consiguió una grúa.

“Para la mierda estamos. Una vergüenza es. Yo no sé qué pasa con los intendentes, no es solo en San Antonio, hechos mierda estamos todos. Una vergüenza es y no solo acá pasa (sic)”, expresó el chofer afectado.

Agregó que recientemente un camión cisterna también cayó en un gran bache de la zona y se tumbó, en este mismo tramo. “Siempre pasa, es un desastre. Hay una curva, tenés el puente, el arroyo”, resaltó sobre la peligrosidad de estos baches.

