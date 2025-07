Es momento de declarar emergencia por ciberataques, dice experto

Este martes, un grupo de hackers dejó fuera de línea el sitio web de un importante servicio de la empresa Equifax, que también gestiona la base de datos crediticia Informconf. En ocasiones anteriores, los blancos del grupo CyberTeam fueron páginas de entidades públicas, siendo esta la primera de una empresa privada.

Sobre esta situación, Miguel Ángel Gaspar, experto en ciberseguridad, indicó que es momento de declarar emergencia nacional en ciberseguridad.

“Esto es algo que venimos hablando desde hace mucho tiempo. Esto no va a terminar y mucho menos con un grupo que ha encontrado la posibilidad de que el país le sirva de plataforma para ver que son efectivos”, señaló Miguel Ángel Gaspar.

Luego explicó: “Todo esto importa al momento de analizar un incidente cibernético de este tipo porque, por una parte, están los hacktivistas, los cibercriminales y los ciberterroristas, que espero no lleguemos a estos".

Atendiendo que fue vulnerada una empresa privada, la recomendación del experto en ciberseguridad es que el Gobierno debería reúna a todos los encargados de tecnología del sector para realizar una medición urgente del tema de contraseñas, actualizaciones y vulneraciones en el acceso a red. “Esto debería ser para ayer”.

Nadie invierte en ciberseguridad

Ante la consulta de si la preocupación debería ser mayor luego de que una empresa privada sea la vulnerada por el grupo de Hackers, el experto dejó en claro que, en la práctica, la teoría es diferente.

“En las empresas privadas, en la mayoría, mientras no les pase algo, no van a invertir en ciberseguridad. La mayoría de las empresas paraguayas no tienen políticas de seguridad de la información y mucho menos de ciberseguridad. No hay políticas en el tratamiento de datos personales, de los datos de los clientes”, aclaró.

Seguido apuntó: “El cambio social debe comenzar desde el hecho de ser más celosos de nuestros datos”.

Tiempos del incidente cibernético son otros

“Esto debe ser un trabajo de seguridad nacional. Se debe declarar emergencia nacional en ciberseguridad. Yo entiendo que el MITIC tenga sus tiempos, que la Contraloría tenga sus tiempos, que Contrataciones Públicas tenga sus tiempos, pero esos tiempos no son los tiempos del incidente cibernético”, dejó en claro el técnico informático.

A renglón seguido dejó en claro: “Si vamos a esperar que le aprueben al MITIC para poder utilizar la extensión del crédito del dinero que tiene cautivo y no puede usar para poner mejores personas, dispositivos, software, aplicaciones de ciberseguridad, nos van a terminar de vulnerar todo lo que todavía no fue vulnerado y después va a llegar la extensión”.

“Este es el momento de determinar una serie de pasos que provengan del Estado para tener un impacto mucho más grande, más allá de la recomendación”, finalizó.