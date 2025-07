San Ignacio: productor de tomate registró pérdida total en su cultivo

Unos 6.200 plantines de tomate se perdieron tras las intensas lluvias registradas durante junio y las heladas de estos últimos días.

Los cultivos pertenecen a Rody Amarilla, quien se dedica a este rubro desde hace varios años en la colonia Uruguaya, en el distrito de San Ignacio, Misiones.

“Tenemos una huerta con una producción de 6.200 plantines que ahora teníamos que estar iniciando con la cosecha, pero lastimosamente tuvimos una pérdida total a consecuencia de los días de mucha lluvia, como también de los días de heladas, que fulminaron nuestros cultivos”, dijo Amarilla.

Explicó que es una pérdida demasiado grande. “Ya teníamos que cosechar nuestros tomates y, con la venta, pagar a quienes nos dieron crédito para la adquisición de los insumos. Ahora nos quedamos con la cuenta encima y sin capital para poder tapar esas deudas”, manifestó.

Mencionó que para la producción de esta temporada realizaron una inversión de G. 60 millones y, con la que iban a sacar con la venta de los tomates, sumando todo eso, la pérdida oscila en G. 200 millones.

“No tenemos un plan B en esta ocasión, solamente buscar de alguna forma para poder solucionar esta problemática que atravesamos”, indicó.

También agregó que siempre vienen pidiendo la ayuda en las diferentes instituciones, ya sea municipal o departamental, pero jamás han recibido ayuda alguna.

“Siempre venimos pidiendo alguna ayuda a las instituciones departamentales, municipales, pero jamás hemos recibido nada, que nosotros no tenemos las documentaciones requeridas como otras asociaciones y, por esa razón, no recibimos ningún beneficio. Y lo que más me picha es que nosotros, quienes realmente trabajamos, no nos hacen caso, y a los que jamás trabajan en una producción agrícola, a ellos sí les hacen llegar la asistencia requerida. En ese sentido nos sentimos solos”, concluyó el productor.