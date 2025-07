Caso Berilo: nueva chicana del secretario de Cucho suspendería por 13ª vez preliminar

La recusación contra el juez de Garantías Miguel Palacios fue formulada por el acusado Diego Medina, sindicado como secretario del presunto narcotraficante Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña Santacruz; alegando falta de imparcialidad por parte del magistrado, debido a que el acusado en la causa Berilo está con prisión preventiva de setiembre de 2018, es decir, hace casi 7 años.

El acusado agrega que su prisión preventiva se ha convertido en una pena anticipada, ya que en la presente causa no se ha realizado siquiera el juicio oral; y el juzgado de Garantías no hace lugar a las medidas alternativas a la prisión porque “no puede resistir a la presión que ejerce la fiscal Lorena Ledesma, que en cada audiencia se interpone y solicita el rechazo, alegando cuestiones que a estas alturas del proceso ya no cuenta (sic)”, resalta parte del escrito presentado bajo patrocinio del Abg. Pedro Rodríguez Servín.

Medina también argumenta con al ratificar su prisión preventiva, el juez Miguel Palacios está violando tratados internacionales ratificados por el Paraguay, específicamente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 3° señala “la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general”, de acuerdo con otra parte del fundamento de recusación.

Con esta nueva recusación planteada contra el juez de Garantías a cargo del caso Berilo, se suspendería por 13ª vez la audiencia preliminar para el supuesto traficante de drogas Reinaldo “Cucho” Cabaña, el exdiputado colorado Ulises Quintana y más de 20 acusados por el Ministerio Público en la presente causa penal.

Chicanas traban caso Berilo hace más de 3 años

La última vez que se intentó llevar a cabo la diligencia fue el jueves 22 de mayo pasado, pero finalmente se suspendió debido a que el acusado Marcelo Cabaña Santacruz, hermano del supuesto traficante de drogas Reinaldo “Cucho” Cabaña, recusó al juez de Garantías Miguel Palacios.

Así como en las últimas convocatorias, el magistrado citó a los acusados y sus defensas para este miércoles 9 de julio bajo apercibimiento de aplicar las sanciones establecidas en los artículos 112, 113 y 114 del Código Procesal Penal, en caso que los mismos vuelvan a plantear recursos dilatorios para volver a trabar la diligencia.

De hecho que al rechazar los recursos planteados por dos defensas, luego de la 11ª suspensión de la preliminar, el Tribunal de Apelación Penal, Primera Sala, de la Capital había cuestionado que hasta ahora no hayan sido sancionados quienes han abusado de su derecho a la defensa, evitando así el juzgamiento de la presente causa penal; y agregan que este vicio debe ser corregido por el juzgado de Garantías.

Sin embargo, pese a todos los recursos planteados que han impedido la realización y la audiencia preliminar y que siguen dilatando el proceso del caso Berilo, hasta ahora ningún acusado ni los defensores han sido sancionados por el juez de Garantías Miguel Palacios.

Cucho y Ulises encabezan lista de acusados

La acusación presentada por el Ministerio Público en setiembre de 2019 y ratificada en mayo de 2022, es por presunta comercialización y tráfico internacional de drogas, asociación criminal y lavado de dinero en relación con Reinaldo “Cucho” Cabaña; y por supuesta asociación criminal de la ley de drogas y lavado de dinero proveniente del narcotráfico contra el exdiputado colorado Ulises Rolando Quintana Maldonado.

Los demás acusados en la causa son Marcelo Ricardo y Yamil Cabaña Santacruz, hermanos de Cucho; Yisela Noemí Ramírez, Carlos Rubén Brítez Torres, Diego Miguel Medina Otazú, Gloria Rossana López Ramírez, Hugo Martín Ríos, Humberto Rodríguez González, Jorge de Jesús Ríos González, José Dolores Pinto Apostolaqui, Luis Ricardo Yegros Fariña, Óscar Adrián Monges, Sixto Ramón Arias Villalba y Alcides Villagra Giménez.

La Fiscalía también pide juicio oral para Celso Diosnel Ortega Aguilera, Cristhian Maximiliano Vázquez Menacho, Flora Lidia Ayala González, Gustavo Ramón Yegros, Juan José Alonso Meza, Luis Ricardo Yegros Fariña, Melchor Gaspar Cabrera Paredes, Nelson Darío Barrios Ávalos, Richard Antonio Sebriano Silvero, Selva María Chaparro Delgado, Víctor Manuel López Acuña, José Ramón Alarcón Paniagua y Carlos Alberto Aguilar Sánchez.

Fiscalía sostiene que Cucho financió a Ulises

El Ministerio Público señala en la acusación que la organización que lideraba Cucho introducía al Paraguay cargamentos de cocaína provenientes de Perú o Bolivia, que luego eran trasladados hasta Alto Paraná, para posteriormente ser enviados hasta Brasil.

El grupo delictivo logró inyectar al sistema financiero paraguayo el dinero fruto del tráfico internacional de cocaína, de acuerdo con el requerimiento conclusivo presentado por la fiscalía.

Sobre Ulises Quintana, sostiene que fue financiado por Cucho Cabaña, con el dinero fruto del narcotráfico, para conseguir una banca en la Cámara Baja, con el único objetivo de que utilice su investidura parlamentaria, las veces que sean necesarias, para que la organización pueda ejecutar, sin dificultad, sus actividades ilícitas.

Ulises habría colaborado para liberar dinero narco

Según la teoría plasmada por Fiscalía en la acusación, Ulises Quintana utilizó la camioneta Toyota Land Cruiser 2008, matrícula JJX 009 propiedad de Reinaldo Cucho Cabaña, quien habría adquirido el rodado con dinero proveniente del tráfico de drogas.

El Ministerio Público agrega en su requerimiento que el entonces diputado colorado, como parte de la organización criminal, recibía instrucciones directas de Reinaldo Javier Cabaña. En ese sentido, Quintana Maldonado colaboró para la liberación de la suma de 184.000 dólares, previo pago de 6.000 dólares.

De acuerdo con la teoría fiscal, para ese efecto el Quintana envió a sus dos emisarios José Alarcón y Carlos Aguilar para que concreten la liberación de Diego Medina, portador del dinero que luego fue destinado a la compra de cocaína.

Dicho cargamento de droga fue incautado en Santa Terezinha de Itaipú el 2 de setiembre de 2018 por agentes de la Policía Rodoviaria Federal del Estado de Paraná, Brasil.