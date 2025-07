Hospital de Trauma: imposible consultar por caótico agendamiento, denuncian

Luego de recibir atención médica en un hospital público, hace un año, Lilian Aguero tiene problemas de movilidad en el dedo medio de la mano derecha, por lo que decidió acudir al Hospital de Trauma, buscando la atención de un médico especialista en manos.

Pese a que llegó a primera hora de la mañana para sacar un turno, en el hospital dependiente del Ministerio de Salud Pública (MSPBS), le indicaron que el agendamiento no se puede realizar por ventanilla, ya que el único sistema habilitado es vía call center.

Lea más: Hospital de Trauma exige destitución de ministra Barán, por inoperante, negligente y mentirosa, afirman

Cuenta la mujer que en el servicio público le entregaron una lista con tres números telefónicos para el agendamiento, dos números de telefonía móvil y uno de línea baja. Grande fue su sorpresa cuando intentó llamar y se encontró con que dos de los tres números para el agendamiento, ni siquiera existen.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Acudí personalmente, pero únicamente por llamadas dicen que dan turnos. De los tres números que me anotaron para agendamiento, dos no existen y, en la línea baja, nadie atiende. Ayer llamé medio día y hoy medio día de nuevo, pero nadie atiende”, cuestionó la mujer.

Negligencia médica derivó en problema de manos, dice paciente

La señora Lilian contó a ABC que el problema en su mano derecha inició hace un año, por una negligencia médica cometida por profesionales de la salud que la trataban por dengue.

“Busco consultar con un médico especialista en manos, porque tengo un problema en el dedo por negligencia médica. El año pasado tuve dengue y me pusieron mal mi suero. A raíz de eso me reventó el dedo y se quedó mal, me quedé con malformaciones. Fui a buscar ayuda personalmente, pero en la recepción me indicaron llamar, que solo con llamadas se saca turno, pero te dan números que no existen”, lamentó la mujer.

Según el relato de la afectada, primero acudió al Hospital de Lambaré, donde le dijeron que solamente en el Hospital de Trauma le pueden brindar asistencia especializada.

“Ayer llamé durante medio día y hoy, medio día de nuevo, pero nadie atiende; 18 veces llamé esta mañana y no me atienden. No es buena la situación económica, por eso uno recurre a un hospital público, pero encontrarse con una situación así es muy injusto; yo necesito la atención de un especialista”, sostuvo.

Lea más: Hospital de Trauma atiende a más de 2.000 pacientes por semana

La afectada agregó: “soy mamá, emprendedora que se dedica a hacer cosas para vender como pan. Este problema me incapacita mucho, necesito de ayuda profesional para poder seguir con mi rutina”.

Líneas habilitas para agendamiento, están apagadas o nadie atiende

ABC intentó llamar a las líneas telefónicas supuestamente habilitadas para el agendamiento y se comprobó que los números 0962-320-454 y 0974-531-457 están constantemente apagados. Se llamó también a la línea 021-200-511, pero luego de un tiempo de espera, este se corta automáticamente.

Según información disponible en internet, otro número habilitado para agendamiento en el Hospital de Trauma es el 0961-945-690, pero esta línea también está apagada.

Desde el Ministerio de Salud indicaron a ABC que se verificará la denuncia para dar una solución.