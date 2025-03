Hospital de Trauma exige destitución de ministra Barán, por inoperante, negligente y mentirosa, afirman

Trabajadores de la salud del Hospital de Trauma, salieron a las calles a protestar por la decidía sanitaria y exigir la destitución de la doctora María Teresa Barán, titular del Ministerio de Salud Pública (MSPBS). Médicos, enfermeros y personal del servicio, que es referencia en atención quirúrgica y traumatología de urgencia, afirman que no disponen ni de algodón para la atención de pacientes.

Los funcionarios, acusan a Barán de una gestión deficiente y ser la responsable de enlutar a familias paraguayas. El doctor Marcelo Rivas, expresó que los más de 1.500 funcionarios del Hospital de Trauma, están disconformes con la ministra y sus múltiples promesas incumplidas.

“Con la ministra Barán nos reunimos en varias ocasiones ya hace dos años; hicimos un itinerario de mejoras que íbamos a hacer juntos, pero nunca más nos recibió. Ella empezó a desarrollar otras instituciones descuidando totalmente este centro de referencia. Esta señora no tiene palabra, nosotros no podemos tener una ministra, una líder de un sector tan sensible a una persona que no tiene palabra, no cumple su palabra y no defiende al ciudadano”, expresó el médico.

Hospital de Trauma: precariedad, equipos obsoletos y carencias extremas

Rivas destacó por ejemplo, que el albergue del hospital está en una situación calamitosa en donde “ciudadanos paraguayos están de manera humillante”. También mencionó que los equipos obsoletos ocupan “la mitad del hospital”.

“En este momento, si un paciente llega con una fractura, no hay férula, no hay algodón, no hay jeringas. El ciudadano tiene que hacer un gasto de bolsillo que muchas veces no tiene. Es una situación desesperante para el usuario que viene, presionado por una situación de urgencia. Este es el Hospital de Trauma, el hospital de referencia para accidentados en el país”, lamentó.

Hospital Regional de Villarrica: “puesta en escena criminal”

El doctor Rivas resaltó también lo ocurrido en el Hospital Regional de Villarrica, donde fue inaugurado una terapia neonatal que posteriormente fue desmantelada. La consecuencia fue la muerte Osman, un recién nacido que fue trasladado hasta Asunción por la falta de asistencia en el servicio de Guairá.

“Creemos que esta administración de la ministra Barán, demostró sobradas pruebas de negligencia y lo último que ocurrió en el Hospital Regional de Villarrica, fue una puesta en escena criminal. Cuando en un sistema de salud, uno inaugura una unidad de atención, el mensaje que se le da a la ciudadanía es ´vengan porque acá se cuenta con los equipos y con el personal para atenderles´. Ellos convirtieron eso es una propaganda política“, expresó.

Rivas lamentó la muerte de vidas inocentes, recordando también la reciente muerte de un niño de 8 años al que le negaron terapia intensiva pública y falleció camino a un sanatorio privado en Santa Rita. Afirmó que se manifestarán todos los días, hasta lograr la renuncia de Barán.

“Fallecieron dos pequeños ciudadanos paraguayos y enlutaron a dos familias y a todo el Paraguay. La ministra tiene que renunciar, pero no solamente ella, tiene que renunciar todo su equipo de inoperantes. Nosotros vamos a manifestarnos diariamente, hasta tener la renuncia de esta ministra o del mismo presidente Santi Peña, por inoperantes”, afirmó.

“Estamos desilusionados de la ministra”, dicen funcionarios que piden mejoras edilicias

Laura Matiauda, funcionaria del Hospital de Trauma, resaltó por su parte que “están desilusionados de la ministra” por las promesas incumplidas.

“Todo lo que estamos pidiendo, es para mejorar la asistencia a los enfermos, a nuestros pacientes. Fisioterapia es un lugar donde se va muchísima gente y muy importante para el usuario, pero está en unas condiciones de que llueve y se deja de atender porque gotea. Ediliciamente estamos muy mal; mientras se están inaugurando otros grandes hospitales, este hospital (Trauma) que es de referencia, está abandonado, está dejado. Se puede ver a simple vista una falta de pintura, imagínense lo que es adentro”, reclamó Matiauda.

La funcionaria afirmó que la ministra de Salud les mintió y, con lo ocurrido en el Hospital Regional de Villarrica “el vaso ya rebosó”.

“Nosotros pedimos su renuncia como trabajadores de salud, como ciudadanos, como padres de niños y abuelas. Si me llega a suceder eso a mi con alguno de mis nietos, no sé qué haría. Ella como madre, esposa, como futura abuela, tiene que renunciar por decoro”, expresó Matiauda en relación a la muerte del recién nacido que no recibió la debida asistencia en Villarrica.

Mismo presupuesto de hace dos años, es insuficiente, afirman

La funcionaria resaltó también que hace dos años que el Hospital de Trauma recibe el mismo presupuesto, el cual es insuficiente para la demanda del servicio.

“No tenemos insumos y la gente tiene que salir a comprar. Mucha gente viene y no tiene ni para el pasaje. Nosotros, desde servicio social, les tenemos que dar incluso ropa a algunos pacientes para que puedan irse a sus casas. Esta situación ya no puede ser”, reclamó.

Matiauda también resalto la deplorable situación del albergue, donde afirmó, la situación es triste de ver. “El albergue es un hacinamiento total, donde vos decís que no puede existir eso en Paraguay. Es muy triste ver a la gente que está en un albergue, en una situación desesperante porque su paciente está en terapia y que ellos también estén pasando tan mal”, lamentó.