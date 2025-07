Hay diplomas de abogados sin validez académica, dice Aneaes

La Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), emitió un contundente informe sobre la cantidad de carreras de Derecho que no están acreditadas en universidades públicas y privadas e institutos de educación superior en Paraguay.

El reporte apunta que apenas el 19% de las ofertas de grado en Derecho, de 186 carreras habilitadas por el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), se encuentran acreditadas por la Agencia.

Esto ocurre actualmente pese a que está en vigencia la Ley 2072/03, que en su artículo 2 establece que universidades e institutos superiores deben pasar por el proceso de acreditación de manera obligatoria en seis carreras, la de Derecho entre ellas.

Además, de 40 universidades, solamente 19 tienen acreditaciones en Derecho a nivel nacional, de las cuales 6 son de gestión pública y 13 de gestión privada. Cabe destacar que hay universidades privadas que tienen ofertas de Derecho repartidas en todo el país, pero ninguna cuenta con acreditaciones.

Lo que dice el presidente de Aneaes sobre el informe

El presidente de la Aneaes, José Duarte, aprovechó la publicación del informe para anunciar que a partir de la semana que viene, hacen un llamado a las universidades para someterse a los procesos de acreditación, sea la carrera que sea.

“Nosotros creemos que esto es sumamente preocupante (ofertas no acreditadas en Derecho), porque la tragedia o el problema no es postergar una acreditación o no acreditar. Finalmente, la postergación establece un plan de mejora, un diagnóstico de fortalezas y debilidades, lo mismo la no acreditación”, sostiene.

Duarte afirma que el problema son las carreras que no pasan por estos procesos, pese a que están obligadas por ley a acreditarse.

“Están en un incumplimiento legal, están abaratando los costos operativos, es una institución que no está invirtiendo en equipos de calidad. Lo otro es que no tenemos datos sobre estas carreras, es decir, no sabemos cómo está evaluado en su proyecto académico, cuál es el perfil de ingreso y de egreso de estos estudiantes; no tenemos datos sobre su infraestructura, no tenemos datos sobre su factibilidad económica”; remarca.

Sobreabundancia de abogados no es problema, dice Duarte

La gravedad de lo mencionado más arriba por el titular de la Aneaes, es, según él mismo, que “se están produciendo diplomas de abogados que no tienen validez académica, tienen validez legal, pero el peso académico de estos diplomas se desconoce”.

“Se dice mucho, muchas veces, que hay una sobreabundancia de abogados en el Paraguay. Yo lo que creo es que hay una sobreabundancia de carreras sin criterios de calidad establecidos, hay una gran cantidad de carreras sobre las que no tenemos datos en la calidad de ofertas”, insiste Duarte.

Finalmente, Duarte hizo un llamado a todas las universidades a presentar todas sus carreras al proceso evaluativo, que abren dentro de una semana, especialmente a las que tienen ofertas de Derecho.