Hospital San Jorge: todo apunta a que funcionarios robaron medicinas “al menudeo”, dicen

Medicamentos por valor de G. 804.822.735 desaparecieron en el Instituto Nacional de Cardiología - Hospital San Jorge del Ministerio de Salud Pública (MSPBS). Según la denuncia que realizó Mirtha Orrego, encargada de farmacia, ante el doctor César Delmás, director del establecimiento sanitario, el robo de los fármacos habría ocurrido el pasado domingo 13 de julio, presumiblemente en horas de la noche.

En el documento que Orrego presentó a Delmás, con fecha 15 de julio, la funcionaria detalla la lista de medicinas que fueron sustraídas del servicio. En la nota se mencionan 18 ítems, que en total suman 5.218 frascos e inyectables de potentes drogas como fentanilo, clonazepam entre otros.

Una inmediata auditoria interna inició en el Hospital San Jorge, ubicado en Loma Pyta en un predio militar. Además, se presentó la denuncia ante el Ministerio Público y se notificó del caso a la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

Las primeras averiguaciones, sin embargo, apunta a que la sustracción del importante lote de medicamentos, se había realizado “al menudeo”, presumiblemente por los propios funcionarios del servicio, según indicaron a ABC, altas fuentes del Ministerio de Salud.

Sospechan que denuncia se realizó para encubrir faltantes

El doctor César Delmás, quien asumió la dirección del hospital en reemplazo del doctor Marcos Melgarejo, el pasado 8 de julio -según resolución de su nombramiento- aseguró hoy a ABC Cardinal que “no hay señales” que indiquen que se haya violado el perímetro de seguridad del predio militar donde está ubicado el establecimiento sanitario.

“No hubo ninguna señal, algún movimiento raro el día domingo. Otra cosa, la bioquímica no tiene ningún acta, ningún documento de lo que haya sucedido ese día. Ella viene y presenta una nota escueta de los medicamentos faltantes”, expresó el médico, resaltando además, que ninguna de las cámaras del hospital, funcionan.

Fuentes de ABC, con altos cargos en el Ministerio de Salud, afirmaron que todo apunta a que las medicinas habrían sido sustraídas “al menudeo”, por los propios funcionarios del hospital. “Creemos que eso se hizo (la denuncia de la jefa de farmacia) para encubrir faltantes en la farmacia. Como hubo cambio de autoridades, eso se iba a detectar al momento del corte administrativo“, expresó uno de los consultados por ABC.

La misma fuente sostuvo: “Veremos qué es lo que dice la auditoria, porque el personal de mantenimiento verificó la puerta del depósito de la farmacia y constató que no había sido violentada. Además, la guardia militar no reportó ningún acontecimiento irregular durante el fin de semana”.

Auditoría determinará faltantes, afirman

Otra fuente consultada, confirmó que lo informado por la jefa de la farmacia fue comunicado al Ministerio Público, así como a la Senad, considerando que el fentanilo, por ejemplo, está regulado por la Ley 1340/88 y, debe ser comercializado bajo estricta receta médica.

“Se comunicó a la Fiscalía lo informado por la jefa de farmacia; también se comunicó que se está haciendo una auditoria para determinar los medicamentos e insumos faltantes y el periodo de tiempo en el que habría ocurrido. En cuanto a la Senad, está a cargo de la Regente”, contó a ABC.

Consultado sobre si la desaparición de los 5.218 frascos de inyectables ya fue oficialmente confirmada, la fuente indicó que no está aún el informe preliminar de auditoría. Sin embargo, afirmó “la jefa no hubiese hecho esa comunicación si es que tenía esos medicamentos; evidentemente es un faltante para ella del que no puede acreditar su salida”.

Lista de sustancias estupefacientes y drogas peligrosas

