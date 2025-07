La Expo excluye a quienes solo pueden pagar entradas en efectivo, denuncia senadora Samaniego

“La Expo excluye porque no se puede pagar en efectivo”, reclamó este viernes la senadora Lilian Samaniego. Instó a dejar de lado todo lo que hace al privilegio de un sector, mientras la ciudadanía no tenga acceso a una mejor educación, salud, transporte, etc.

Dijo estar dolida por su experiencia al ir a la Expo, ayer, donde no pudo pagar en efectivo la entrada y se vio obligada a utilizar una aplicación donde se deja todos los datos, además de que lleva su tiempo realizar el trámite.

Lamentó que muchas personas, especialmente adultos mayores, probablemente no tengan la posibilidad de usar el mencionado sistema, por lo que no podrán acceder.

“La Expo, un lugar tradicional, pero me encontré con que solo se puede ingresar utilizando una aplicación que se llama Tuti, hay que darle todos los datos (personales), esperar para ver si te habilita o no, luego te cobra a través de un sistema que es del banco Ueno, donde quedan todos tus datos registrados y finalmente, a través del sistema biométrico dejás tu rostro, para poder ingresar”, explicó.

Aclaró que no está en contra de la tecnología, sí de la exclusión y se pregunta, qué pasará con las personas, especialmente adultos mayores, que no puedan utilizar la aplicación.

También reclamó que la Expo esté “vacía”. Dijo que en años anteriores se veía mucha alegría, la presencia de alumnos de instituciones educativas, “una multitud había a cualquier hora”.

Insistió en que se privilegia a un sector y se excluye a otro, “eso no es Paraguay, no es democracia”.

Pidió que la Expo siga siendo una fiesta para todos los paraguayos, sin exclusión y que no se obligue a la ciudadanía a dejar sus datos en una aplicación que beneficiará a un solo banco (Ueno).

“Denuncio hoy, que la Expo no se puede pagar en efectivo, mientras la ciudadanía reclama la falta de seguridad, falta de posibilidad de tener una consulta en los hospitales, falta insumos básicos, falta de oportunidad de un empleo, a pesar de tener una profesión. Todo lo que hace al privilegio se tiene que dejar de lado”, insistió.