Desde la medianoche, Altos, Nueva Colombia y San Bernardino sin luz

El corte de luz afecta a hogares, comercios, emprendimientos turísticos y personas con necesidades especiales que dependen de aparatos eléctricos para vivir.

Lo más alarmante, según denuncian los usuarios, es la completa ausencia de comunicación por parte de la ANDE: no hay comunicados, no se responden llamadas, y ni siquiera se puede registrar el reclamo a través de la aplicación móvil, debido a la saturación del sistema.

“Ya son más de ocho horas sin luz. Perdimos alimentos, no podemos trabajar, y nadie nos dice nada. Esta situación se repite cada vez con más frecuencia”, reclamó Ramona González pobladora de Nueva Colombia.

¿De qué sirvió la subestación de Valenzuela?

La situación genera aún más molestia porque, hace apenas tres meses, la ANDE inauguró con gran propaganda la Subestación de Valenzuela, una obra anunciada como clave para mejorar la distribución eléctrica en la zona de Cordillera.

Sin embargo, los constantes cortes, como el de esta madrugada, demuestran que la infraestructura no está dando los resultados prometidos, y que la millonaria inversión parece no haber resuelto los problemas de fondo.

“Decían que con la nueva subestación tendríamos un servicio más estable, pero estamos igual o peor. Esto es una burla”, expresó un comerciante de San Bernardino, que denunció pérdidas por la falta de refrigeración.

Zonas turísticas y rurales también afectadas

En San Bernardino, uno de los principales polos turísticos del país, la falta de energía representa un golpe económico directo para hoteles, restaurantes y alojamientos que dependen del suministro constante.

En las zonas rurales de Altos y Nueva Colombia, la situación también golpea con fuerza a productores que utilizan sistemas de riego o refrigeración para conservar sus productos.

Vecinos denuncian que, más allá de la inversión en obras visibles, la ANDE sigue sin contar con una red de mantenimiento ágil ni con suficiente personal técnico para reaccionar con rapidez ante emergencias. Tampoco existe un protocolo de información pública para mantener a los usuarios al tanto de lo que ocurre.

Ciudadanos exigen respuestas

“Pagamos una tarifa cada vez más alta y no tenemos un servicio digno. No hay excusas, no hay tormenta, no hay caída de postes… entonces, ¿qué está fallando?”, cuestionó Fabricio Ortega poblador de San Bernardino.

Ante la reiteración de cortes y la falta de planificación, la ciudadanía exige explicaciones concretas, soluciones urgentes y una auditoría transparente sobre la eficacia de las obras recientemente inauguradas.

Mientras tanto, en Cordillera, el amanecer fue sin luz y con la paciencia cada vez más apagada.