Qué hacer en caso de recibir un mensaje de “multa” de la Caminera

La encargada de Relaciones Públicas de la Patrulla Caminera, Patricia Ferreira, advirtió sobre los mensajes de texto que llegan a la ciudadanía con links maliciosos que se utilizan con el fin de estafar.

“A través del número de transparencia, recibimos varios mensajes de ciudadanos recibiendo mensajes en los cuales indican que tienen una supuesta multa; inclusive hay ciudadanos que ni siquiera tienen vehículos, lo más gracioso, personas que nunca tuvieron vehículos también recibiendo mensajes de una supuesta multa que cuenta con la Patrulla Caminera que el destinatario netamente dice que es del MOPC y el link, que es de la Patrulla Caminera”, precisó.

Dijo que una vez que se ingresa al link, aparece un mensaje que llega como mensaje de texto y salta una supuesta multa por exceso de velocidad, e indica un monto de G. 150.000 para abonar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Alertar a la ciudadanía de hacer caso omiso a este mensaje, ya que se puede tratar de una posible estafa, ya que la Patrulla Caminera no emite mensajes recordando multas, ya que cuando se realiza la sanción el inspector no pregunta sobre el número del teléfono, no está indicado eso para poder realizar. A tener en cuenta eso y a no hacer caso al mensaje de texto”, insistió.

Lea más: Caminera alerta sobre estafas por mensajes sobre multas falsas

Alerta por estafas

Ferreira dijo que en lo posible se debe bloquear el número remitente y alertarlo como spam para que se pueda denunciar y bloquear la línea que está tratando de engañar a las personas para sacarle dinero.

Comentó que estos mensajes empezaron a circular hace aproximadamente un mes, mermaron y ahora vuelven a aparecer.

Agregó que ante la duda del ciudadano que quiere saber si es real o no el mensaje que le esté llegando, puede escribir al número de transparencia de la Patrulla Caminera que es el 0981 888 077, que es exclusivo de WhatsApp, o llamar al 021 582186.

En caso de caer en esta estafa, se debe acudir directamente a Delitos Informáticos de la Policía Nacional para poder realizar la denuncia correspondiente y que se pueda llegar al causante.

Lea más: Multan a conductores por utilizar carril exclusivo para transporte público

Vencimiento de habilitación vehicular

Sobre la situación del tránsito en las principales rutas del país la primera semana de vacaciones de invierno, dijo que registran poco movimiento vehicular, más por el frío, además de que los usuarios de ruta se comportan bastante bien en esta época.

“Ya en la zona de Mariano (Roque Alonso) tenemos bastante afluencia de vehículos por la expoferia. A estar atentos a las señales indicativas de los inspectores nacionales que están en la zona dirigiendo el tránsito, tanto para hacer pasar los peatones que quieren llegar a la expoferia, como también a los usuarios de rutas que quieren llegar a destino”, indicó.

Sobre el vencimiento de la habilitación vehicular, explicó que las que tienen como vencimiento el 30 de junio de 2025, no recibirán multas hasta este 31 de julio si pasan por un puesto de control de la caminera.

“A partir del 1 de agosto, los inspectores nacionales que encuentren a los usuarios con la habilitación vencida lastimosamente ya no podrá continuar hasta que pague la multa. Esto es para los usuarios con vencimiento del 30 de junio, no los usuarios de meses anteriores, como febrero. Verificar el vehículo antes de circular, las luces de freno, las luces delanteras, el correcto uso del cinturón de seguridad, tanto conductor como acompañantes traseros. No solo los que van adelante usan cinturón, también los que van atrás, es por eso que cada plaza de asientos, hay un cinturón de seguridad que tiene que ser utilizado y conducir con precaución, nadie le va a ganar, no es una carrera”, recomendó.