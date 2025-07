San Juan Bautista: adulto mayor vive en precarias condiciones y necesita una asistencia urgente

En la comunidad de Chaco’i, una de las compañías del distrito de San Juan Bautista, Misiones, distante a unos 10 kilómetros del casco urbano, se encuentra viviendo en precarias condiciones Luis Valdez, una persona de la tercera edad, específicamente de 69 años.

El mismo necesita la asistencia urgente por parte de las autoridades, ya sea municipal o departamental, ya que vive en un pequeño galpón con paredes de madera y es ayudado por los vecinos para alimentarse.

Lea más: San Miguel: piden asistencia a dos hermanos en situación vulnerable

“Necesito para mi abrigo porque en días de frío la paso muy mal y también necesito para mi casita, una casa digna donde me pueda refugiar, ya que en este lugar donde estoy es con pared de madera y no ataja nada y no tengo la posibilidad, ni tampoco familiares que me puedan ayudar, solo a los vecinos”, dijo Luis Valdez.

Benito Cardozo, vecino que asiste a este abuelo, mencionó que hace varios años está en estas condiciones Luis Valdez y que entre los vecinos se ayudan para asistirlo tanto para su alimentación como en la asistencia médica.

“Con mis vecinos nos esforzamos para poder brindar todas las atenciones para su alimentación en las tres horas diarias y también en la asistencia médica. Si se enferma, le llevamos al hospital para sus consultas y le proveemos sus medicamentos para que pueda tomar ahora”, expresó.

“Don Luis está en estas condiciones desde hace mucho tiempo. Yo me jubilé en mi trabajo hace 7 años y vine a quedarme acá cerca, y él ya estaba en estas condiciones. El mismo está muy solo; si nosotros no le atendemos, él va a pasar hambre, frío y todo lo que conlleva el abandono”, agregó Cardozo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También pidió a las autoridades que le puedan ayudar a esta persona de la tercera edad para mejorar su condición de vida, principalmente en la construcción de una pieza con todas las comodidades necesarias.

Por su parte, la secretaria de Acción Social de la Gobernación de Misiones, Mirta Cardozo, explicó que ya están asistiendo a esta persona con la entrega de víveres y algunas ropas, y que están gestionando para ver si es posible que sea trasladado a un albergue.

“Estamos con la asistencia con este abuelito, pero nos encontramos con que el mismo no está en un terreno propio para que la Gobernación le pueda construir una pieza digna y hasta inclusive no tiene cédula de identidad, pero estoy haciendo las gestiones para ver cómo le asistimos. Pero eso sí, ya le entregamos víveres y algunos abrigos de manera paliativa”, señaló.