Médicos dudan de aplicación inmediata de carga horaria universal en Salud Pública

El Ministerio de Salud Pública (MSPBS) anunció ayer que finalmente estableció la carga horaria de 12 horas por vínculo para todos los profesiones médicos, ya sean estos permanentes o contratados.

En el anuncio realizado vía redes sociales por la ministra de Salud, María Teresa Barán, se explica que el “gran paso” se da en cumplimento de la Ley Nº 7137/2023, promulgada el 14 de agosto del 2023 y, que establece la dignificación salarial y la carga horaria de los profesionales médicos que prestan servicios dentro del Sistema Nacional de Salud.

La doctora Rossana González, representante del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), aseguró a ABC que hasta el momento desconocen los pormenores de la resolución firmada por el Ministerio de Salud, pese incluso a solicitarla a Recursos Humanos.

“Nosotros venimos peleando por la carga horaria desde hace 13 años, hasta llegar a la Ley 7137; el Gobierno dijo que su aplicación sería de forma progresiva. Ayer, la ministra habló de una resolución sobre la carga horaria, pero nosotros no podemos todavía festejar esa resolución hasta tener el documento en mano y poder leer y analizarlo”, expresó.

Carga horaria: Recursos Humanos no tiene resolución

González indicó que esta mañana acudieron hasta el Ministerio de Salud para solicitar copias de la resolución a la Dirección de Recursos Humanos. Sin embargo, se les indicó que no tienen la documentación. “No nos pudieron dar (el documento), no sabemos cómo se va a aplicar”, dijo.

La médica recordó que los últimos mil nuevos vínculos que debían estar disponibles para enero del 2025 con un presupuesto de US$ 6 millones, todavía no fueron ejecutados, por lo que existe el temor de que la resolución ministerial que establece la universalidad de las 12 horas no sea ejecutada de inmediato.

“Necesitamos leer la resolución. No vamos a aceptar que nos digan de nuevo que se aplicará progresivamente. No sabemos de qué se trata la resolución, si existen normativas para la aplicación y no lo vamos a festejar. Recursos Humanos no tiene el documento y no hay una sola autoridad en el Ministerio de Salud, porque están todos por Encarnación”, dijo tajante González.

Médicos pelearán por reajuste salarial, anuncian

La médica añadió que el reajuste salarial para los profesionales de la salud, es un tema aparte que se peleará para el presupuesto 2026.

“Acá no hay ningún reajuste salarial, mucho menos un aumento salarial como la ministra quiere hacer entender. Nos quedamos firmes para seguir peleando; vamos a pelear un reajuste salarial para todos los médicos del Ministerio de Salud para el 2026″, expresó.