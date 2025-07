Arresto y tobilleras para exsenador argentino y su secretaria

El ex senador argentino Edgar Darío Kueider y su secretaria, Iara Magdalena Guinsel Costa, deberán cumplir arresto domiciliario en un inmueble ubicado en la calle 18 de julio casi avenida José Félix Bogado, identificado como “Dúplex B” del barrio San Vicente de Asunción, así lo dispuso el juez penal de garantías Rolando Duarte. Esto en el marco del proceso de extradición solicitado con relación a ambos por Argentina y que inició hoy.

El magistrado también dispuso la aplicación de tobilleras electrónicas para ambos extraditables, previo estudio por parte de la Oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos de Control (OMDEC), sobre el lugar en el que cumplirán la medida.

El magistrado convocó este martes a Kueider y Guinsel a su audiencia de identificación, oportunidad en la que fueron puestos en conocimiento sobre el pedido de extradición de la Argentina, donde se inició una causa por el hecho punible de lavado de activos contra ellos. Durante la diligencia, ambos requeridos se negaron a someterse al proceso de extradición abreviada.

Así también, durante la audiencia, las defensas de los extraditables solicitaron la aplicación del arresto domiciliario ofreciendo una caución real de G. 1.000 millones, G. 500 millones por cada uno. A esta petición se allanó el fiscal de Crimen Organizado, José Martín Morínigo.

Acusados en Paraguay por contrabando

El fiscal Ysrael Villalba Ramírez acusó por contrabando al ex legislador argentino, Edgardo Kueider, y su secretaria Iara Guinsel, en junio pasado. El juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú, convocó a ambos para este 30 y 31 de julio a fin de realizar la audiencia preliminar..

De acuerdo con la acusación, a la 1:30 del 4 de diciembre de 2024, el entonces senador argentino Edgardo Kueider y su secretaria Iara Guinsel, ingresaron a territorio paraguayo a tavés del Puente de la Amistad. En el lugar fueron retenidos por personal de la Naval junto con funcionarios de Aduanas.

Los intervinientes procedieron a verificar el vehículo Chevrolet en el que estaban ambos, pero al mando de Kueider. Dentro del cual se encontró divisa extranjera consistente en US$ 211.102, G. 640.000 y 3.900.000 pesos argentinos, no declarados. De todo esto, se entregó la suma de US$ 9.900 a Kueider, pues es la suma que sí está permitida ingresar sin declaración.

El fiscal acusador consideró en este sentido que, tanto Kueider como Guinsel transportaban dinero en efectivo en territorio aduanero, sin la documentación que acredite su introducción legal a Paraguay. La plata iba en la parte trasera del rodado, dentro de una mochila, según consta en el acta del procedimiento.